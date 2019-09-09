Прямой эфир

Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве после освобождения судом на Украине, выразил благодарность главе России Владимиру Путину за поддержку и содействие в том, что он оказался на свободе. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет «РИА Новости».

Время возвращаться: Киев и Москва ждут своих граждан со дня на день
По данным адвоката, Кирилл Вышинский не включен в списки на предстоящий обмен

«Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя», — сказал он.

Помимо этого Вышинский также поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Журналист добавил, что планирует остаться в профессии и продолжить работу в «РИА Новости Украина». По его словам, он готов использовать свой новый опыт и ему есть что рассказать.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35», в рамках которого в Москву в том числе приехал Вышинский. В Киев среди прочих вернулся режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство 28 августа. Его арестовали в Киеве 17 мая прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состояться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болтон оценил обмен заключенными между Украиной и Россией
В Совфеде прокомментировали обмен заключенными с Украиной

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019