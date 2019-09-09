Вышинский поблагодарил Путина за поддержку

Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, который сейчас находится в Москве после освобождения судом на Украине, выразил благодарность главе России Владимиру Путину за поддержку и содействие в том, что он оказался на свободе. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет «РИА Новости».

«Я бы очень хотел сказать спасибо этому человеку, Владимиру Путину, потому что он первый из крупнейших политических лидеров заявил о том, что я человек, который страдает безвинно, поскольку за профессиональную деятельность наказывать нельзя», — сказал он.

Помимо этого Вышинский также поблагодарил главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Журналист добавил, что планирует остаться в профессии и продолжить работу в «РИА Новости Украина». По его словам, он готов использовать свой новый опыт и ему есть что рассказать.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35», в рамках которого в Москву в том числе приехал Вышинский. В Киев среди прочих вернулся режиссер Олег Сенцов и украинские моряки, которые были задержаны в прошлом году за нарушение границы России в Черном море.

Вышинского освободили из-под стражи под личное поручительство 28 августа. Его арестовали в Киеве 17 мая прошлого года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Под стражей журналист находился более 400 дней. Суд по инкриминируемым ему статьям еще должен состояться.