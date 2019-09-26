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Зеленский рассказал о кратком разговоре с Лавровым в Нью-Йорке

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что у него состоялся короткий диалог с главой МИД России Сергеем Лавровым на торжественном приеме 24 сентября в Нью-Йорке.

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По словам украинского лидера, российский министр подошел к нему и сказал, что хочет познакомиться, передает «Интерфакс».

«Сказал, что они (Россия. — Ред.) очень хотят, чтобы закончилась война на Донбассе, и поздравил меня с обменом (удерживаемыми лицами между Украиной и Россией. — Ред). Был очень короткий разговор, мы в очереди стояли», — рассказал Зеленский на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи 25 сентября с президентом США Дональдом Трампом.

Зеленский отметил, что украинская сторона делает всё для прекращения войны в Донбассе.

Ранее, 25 сентября, о беседе с Зеленским рассказал Лавров. По его словам, с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию в Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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