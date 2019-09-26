Текст жалобы осведомителя о разговоре Трампа с Зеленским рассекретили

Текст жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, поднявшего тревогу из-за беседы президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, рассекречен. Об этом сообщила в среду, 25 сентября, газета Hill со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника издания, процесс снятия грифа секретности с документа в настоящий момент завершен, но пока остается неясным, когда текст жалобы будет обнародован.

Информацию также подтвердил и член спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Крис Стюарт.

«Срочная новость: жалоба осведомителя была рассекречена. Призываю всех прочитать ее», — написал он Twitter.

Ранее в среду с жалобой дали ознакомиться членам спецкомитетов по разведке Палаты представителей и Сената. Демократ Адам Шифф, ознакомившись с документом, назвал содержащиеся в нем сведения вызывающими «крайнее беспокойство».

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского давление в обмен на предоставление Киеву военной и финансовой помощи.

Байден, который считается главным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. Американский лидер согласился опубликовать стенограмму, заявив, что это был дружеский и уместный звонок.

Жалоба сотрудника спецслужб на Трампа поступила изначально генеральному инспектору разведывательных служб Майклу Аткинсону. Лиц, подающих сигналы о нарушениях и злоупотреблениях в деятельности властей, защищает специальный закон в США. Существует особая процедура подачи подобных жалоб.