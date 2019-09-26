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Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

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Фото: president.gov.ua
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Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Резолюция не имеет никакой юридически обязывающей силы, однако она была принята, несмотря на то что с жалобой в результате смогли ознакомиться члены спецкомитетов по разведке палаты представителей и сената, пишет ТАСС со ссылкой на C-SPAN.

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При этом копию документа не обнародовали и передали конгрессу. Парламентарии в связи с этим приняли решение поставить под вопрос доверие к осведомителю и осудить «беспрецедентные и крайне неуместные попытки», а также призвали обнародовать текст жалобы.

Председатель спецкомитета, член конгресса от штата Калифорния Адам Шифф назвал содержание документа гораздо более ужасным, чем ожидалось, пишет Reuters.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, связанного с украинской газовой компанией. В конгрессе допустили, что американский лидер мог оказывать на Зеленского давление в обмен на предоставление Киеву военной и финансовой помощи.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров. Американский лидер согласился опубликовать стенограмму, заявив, что это был дружеский и уместный звонок.

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