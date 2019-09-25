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Трамп пообещал Зеленскому постараться приехать на Украину

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом пригласил его на Украину. Трамп ответил, что постарается найти время для визита, сообщает в среду, 25 сентября, «Интерфакс».

«Я знаю, что вы никогда не были на Украине, ваш предшественник тоже не нашел времени для визита. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?» — сказал Зеленский.

Американский лидер отметил, что постарается приехать, и добавил, что знает много «великолепных» людей с Украины. По мнению Трампа, у страны есть «огромный потенциал».

Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского состоялась в Нью-Йорке, где проходят общеполитические дебаты 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи Трамп отметил, что Украина добилась прогресса в отношениях с Россией, и посоветовал Зеленскому «продолжать в том же духе».

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