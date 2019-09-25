Зеленский заявил об отсутствии желания вмешиваться в выборы в США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хочет вмешиваться в президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре 2020 года.

«Я думаю вы все читали текст (стенограммы переговоров президентов США и Украины. — Ред). Простите, но я не хочу быть втянутым в демократические открытые выборы в США», — заявил Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в среду, 25 сентября, на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Его слова передает «РИА Новости».

Отмечается, что Зеленский говорил по-английски и, отвечая на вопрос журналистов, забыл как будет слово «выборы», но после подсказки помощников закончил свою мысль.

21 сентября The Wall Street Journal писала, что Трамп во время июльского телефонного разговора просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера. Сообщалось, что в ходе разговора Трамп якобы указал на необходимость возобновить два антикоррупционных расследования, в обмен на что США продолжат оказывать помощь Украине.

В среду на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора американского и украинского лидеров. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

При этом тема финансовой помощи Украине со стороны США в июльском телефонном разговоре не поднималась.

Несмотря на это, накануне демократы в палате представителей конгресса США начали процедуру импичмента против Трампа, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации политического противника — Байдена. По результатам данной процедуры станет ясно, есть ли основания для вынесения вопроса об импичменте на голосование. Трамп обвинения отрицает.