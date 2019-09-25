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Спецпрокурор США изучит роль Украины в расследовании ФБР против Трампа

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Спецпрокурор США Джон Дарем намерен выяснить, какую роль Украина и некоторые другие страны сыграли в начатом контрразведкой расследовании против американского президента Дональда Трампа. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает The Washington Times со ссылкой на министерство юстиции США.

«Команда, возглавляемая Джоном Даремом, выясняет, в какой степени ряд стран, включая Украину, повлияли на расследование контрразведки, связанное с предвыборной кампанией Трампа в 2016 году», — сказано в заявлении главы пресс-службы ведомства Керри Кьюпек. Речь идет слежке американских спецслужб за Трампом в ходе президентской избирательной кампании. Дарем выясняет обстоятельства начала этой слежки.

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По словам Кьюпек, отдельные украинские граждане уже добровольно дали показания Дарему.

В заявлении сказано, что министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр не контактировал с Украиной в связи с этим расследованием. Барр не общался с украинской стороной и в связи с телефонным разговором Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

«Президент Трамп не говорил с генеральным прокурором о расследовании Украиной чего бы то ни было, относящегося к бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену или его сыну Хантеру. Президент не просил генерального прокурора контактировать с Украиной по данному делу», — отмечает Кьюпек.

Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора, который состоялся в июне между Трампом и Зеленским. Ранее в конгрессе допустили, что в ходе этой беседы американский лидер мог оказывать на Зеленского определенное давление и принуждать «сделать что-то незаконное».

По данным газеты The Wall Street Journal, Трамп просил Зеленского оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий своего главного конкурента на президентских выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, связанного с украинской газовой компанией. Информацию опровергли в Киеве, то же самое сделал сам глава Белого дома.

Джо Байден, в свою очередь, призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.12 сентября юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.

В мае нынешнего года Трамп назвал государственной изменой слежку, которую Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2016 году вело за сотрудниками его предвыборного штаба. Трампа, который тогда был кандидатом в президенты, и его штаб подозревали в связях с Россией. Так называемым делом русских хакеров, которые якобы повлияли на результаты выборов в США, ранее занимался спецпрокурор Роберт Мюллер. Впрочем, он не нашел доказательств связей штаба Трампа с Москвой.

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