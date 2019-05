Трамп назвал госизменой слежку ФБР за его предвыборным штабом

Слежка агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа, являвшегося тогда кандидатом в президенты США, является государственной изменой. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Очень плохая ситуация. За государственную измену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп.

My Campaign for President was conclusively spied on. Nothing like this has ever happened in American Politics. A really bad situation. TREASON means long jail sentences, and this was TREASON!