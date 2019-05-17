Трамп назвал госизменой слежку ФБР за его предвыборным штабом

Слежка агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа, являвшегося тогда кандидатом в президенты США, является государственной изменой. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Очень плохая ситуация. За государственную измену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп.

My Campaign for President was conclusively spied on. Nothing like this has ever happened in American Politics. A really bad situation. TREASON means long jail sentences, and this was TREASON! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2019 г.

По словам Трампа, до этого ничего подобного в американской политике не происходило, пишет REGNUM.

14 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что министерство юстиции США ведет три разбирательства по изучению обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

10 апреля Трамп назвал попыткой госпереворота обвинения в адрес его предвыборного штаба в связи с Россией. Он также признал незаконным решение о начале расследования.