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Трамп назвал госизменой слежку ФБР за его предвыборным штабом

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Слежка агентов ФБР в 2016 году за сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа, являвшегося тогда кандидатом в президенты США, является государственной изменой. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

«Очень плохая ситуация. За государственную измену полагаются длительные тюремные сроки, а это была госизмена», — написал Трамп.

По словам Трампа, до этого ничего подобного в американской политике не происходило, пишет REGNUM.

14 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что министерство юстиции США ведет три разбирательства по изучению обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

10 апреля Трамп назвал попыткой госпереворота обвинения в адрес его предвыборного штаба в связи с Россией. Он также признал незаконным решение о начале расследования.

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