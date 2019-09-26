Трамп предложил опубликовать еще один разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп предложил опубликовать стенограмму своего первого разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Разговор состоялся 22 апреля 2019 года, когда Зеленского избрали президентом Украины. Трамп заявил, что этот разговор был прекрасным и предложил опубликовать и его. Кроме того, глава Белого дома напомнил, что у Зеленского состоялось «один или два» разговора с вице-президентом Майклом Пенсом, которые также следует опубликовать.

Американский президент опроверг обвинения о том, что его действия во время разговора с украинским лидером были неправомерными и задался вопросом, за что против него была начата процедура импичмента.

Ранее 25 сентября на сайте Белого дома опубликовали стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ходе разговора Трамп заявил, что США многое делают для Украины. Также он отметил, что «было бы здорово», если бы украинский лидер изучил «дело Байдена». Зеленский попросил предоставить дополнительную информацию по данной теме для проведения расследования на Украине.

При этом тема финансовой помощи Украине со стороны США в июльском телефонном разговоре не поднималась. Ранее СМИ заявляли, что именно эта тема была предметом торга двух лидеров.

24 сентября спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, целью которой является определить, существуют ли основания для объявления импичмента Трампу.

21 сентября The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что во время июльского разговора Трампа с Зеленским американский лидер восемь раз пытался принудить Киев оказать содействие юристу Рудольфу Джулиани в расследовании действий бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, якобы связанного с украинской газовой компанией.

Байден, который считается основным конкурентом Трампа на президентских выборах 2020 года, потребовал обнародовать детали переговоров, а затем призвал конгресс инициировать процедуру импичмента.

12 сентября юридический комитет палаты представителей конгресса одобрил резолюцию о процедуре возможного объявления импичмента Трампу.