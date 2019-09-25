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Польского военного ложно обвинили в убийстве украинского бойца

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Украинские СМИ в среду, 25 сентября, распространили информацию о том, что польский военнослужащий застрелил бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время учений в Львовской области.

Так, издание «Вести.ua» со ссылкой на пресс-службу региональной полиции сообщило, что инцидент якобы произошел рано утром в Яворово. Около 04:40 по местному времени (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение о том, что возле кафе в селе Старычи найдено тело мужчины с огнестрельными ранениями. От полученных травм он скончался на месте.

Утверждалось, что погибшим оказался 37-летний военнослужащий 184 учебного центра Национальной академии сухопутных войск. Он якобы был смертельно ранен выстрелом в затылок.

Издание написало, что стражи порядка подозревают польского военного и возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Однако на сайте пресс-службы Львовской полиции размещено сообщение о том, что информация об убийстве является фейковой.

Ранее в сентябре сообщалось, что украинские военные устроили массовую драку в Донбассе. Пострадали 15 человек.

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