Прямой эфир

В Сети появилось фото убийцы Михаила Круга

0
Фото: tverigrad.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети появилась фотография члена банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова по кличке Весел, который убил исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг. Снимок публикует портал Tverigrad.ru в среду, 25 сентября.

Как отмечает издание, Весел контролировал работу проституток на участке трассы Москва — Санкт-Петербург в Тверской области. В банду он вступил в возрасте 28–29 лет, а до этого времени он успел окончить среднюю школу, обучиться приемам рукопашного боя и классической борьбы, окончить военное училище и отслужить прапорщиком на аэродроме Мигалово.

Этапом до Твери: киллер из банды «волков» признался в убийстве Круга
Пожизненно осужденный уголовник рассказал о том, как расправились с певцом

Само убийство произошло вечером 30 июня 2002 года в день празднования Дня города Твери. Веселов и его подельник, другой член «волков» Александр Агеев проникли в дом певца в поселке Мамулино с целью ограбления.

По информации СК, заказчиком налета был лидер «Тверских волков» Александр Костенко по кличке Лом, погибший в 2006 году. Бандит располагал данными о том, что Круга в указанный вечер не должно было быть дома. Музыканта убивать не планировалось — подельники хотели лишь похитить из жилища антиквариат и ценности.

По замыслу Лома Круг, обнаружив пропажу, обратится к нему за помощью, а тот «найдет» похищенное. Бандит предполагал, что певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертов.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали злоумышленников врасплох. Веселов решил «устранить» препятствие и выстрелил в певца два раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм. Затем грабитель убил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого бандиты скрылись с места происшествия.

Исполнитель скончался в одной из больниц Твери из-за огнестрельных ранений груди и живота. Веселов был убит в марте 2003 года в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области. С ним расправился еще один участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, который был поклонником творчества певца.

Уголовное дело прекращено в связи со смертью Веселова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщину забили до смерти в квартире на севере Москвы
Похититель картины Куинджи поведал о жажде хайпа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019