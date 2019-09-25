В Сети появилось фото убийцы Михаила Круга

В Сети появилась фотография члена банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова по кличке Весел, который убил исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг. Снимок публикует портал Tverigrad.ru в среду, 25 сентября.

Как отмечает издание, Весел контролировал работу проституток на участке трассы Москва — Санкт-Петербург в Тверской области. В банду он вступил в возрасте 28–29 лет, а до этого времени он успел окончить среднюю школу, обучиться приемам рукопашного боя и классической борьбы, окончить военное училище и отслужить прапорщиком на аэродроме Мигалово.

Само убийство произошло вечером 30 июня 2002 года в день празднования Дня города Твери. Веселов и его подельник, другой член «волков» Александр Агеев проникли в дом певца в поселке Мамулино с целью ограбления.

По информации СК, заказчиком налета был лидер «Тверских волков» Александр Костенко по кличке Лом, погибший в 2006 году. Бандит располагал данными о том, что Круга в указанный вечер не должно было быть дома. Музыканта убивать не планировалось — подельники хотели лишь похитить из жилища антиквариат и ценности.

По замыслу Лома Круг, обнаружив пропажу, обратится к нему за помощью, а тот «найдет» похищенное. Бандит предполагал, что певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертов.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали злоумышленников врасплох. Веселов решил «устранить» препятствие и выстрелил в певца два раза из имевшегося у него пистолета ТТ калибра 7,62 мм. Затем грабитель убил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого бандиты скрылись с места происшествия.

Исполнитель скончался в одной из больниц Твери из-за огнестрельных ранений груди и живота. Веселов был убит в марте 2003 года в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области. С ним расправился еще один участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, который был поклонником творчества певца.

Уголовное дело прекращено в связи со смертью Веселова.