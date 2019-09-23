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СК раскрыл личность убийцы Михаила Круга

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Фото: пресс-служба СК РФ
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СК России по Тверской области установил подробности убийства исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Воробьева, известного широкой публике под сценическим псевдонимом Михаил Круг. Детали произошедшего 17 лет назад публикует сайт СК в понедельник, 23 сентября.

По данным ведомства, певца застрелил член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов.

Убийство произошло вечером 30 июня 2002 года в день празднования дня города Твери. Двое мужчин проникли в дом Круга в поселке Мамулино с целью ограбления. Один из них убил певца.

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Следствие отрабатывало различные версии, среди которых были корыстные мотивы и личные конфликты. В ходе расследования в поле зрения правоохранителей попали члены банды «Тверские волки», действовавшей в то время на территории области. На причастность к убийству, в частности, проверялся член банды Александр Агеев. Он полностью отрицал свою вину, к тому же прямых доказательства его причастности на тот момент не было.

В 2019 году СК получил дополнительную информацию об убийстве и решил возобновить расследование. В целях проверки данных из колоний были этапированы осужденные пожизненно за ряд убийств Агеев и еще один член «Тверских волков» Александр Осипов. Следователи установили с ними психологический контакт, в результате которого Агеев признался, что напал на дом Круга вместе с еще одним участником преступного сообщества — Дмитрием Веселовым.

Осужденный рассказал, что они проникли в дом певца по заказу тверского криминального авторитета «Лом», погибшего в 2006 году. По информации бандита, Круга в указанный вечер не должно было быть дома. Музыканта убивать не планировалось — подельники хотели лишь похитить из жилища антиквариат и ценности.

По замыслу заказчика, Круг, обнаружив пропажу, обратится к нему за помощью, а тот «найдет» похищенное. Бандит предполагал, что певец станет ему обязанным и будет выплачивать часть гонораров от концертов.

Однако Круг с семьей неожиданно вернулись и застали злоумышленников врасплох. Веселов решил «устранить» препятствие и выстрелил в певца два раза из имевшегося у него пистолета «ТТ» калибра 7,62 мм. Затем грабитель убил собаку, охранявшую холл первого этажа. После этого бандиты скрылись с места происшествия.

Бард умер в одной из больниц Твери из-за огнестрельных ранений груди и живота. Веселов был убит в марте 2003 года в лесном массиве на территории Кимрского района Тверской области. С ним расправился еще один участник банды «Тверские волки» Александр Осипов, который был поклонником творчества певца.

Уголовное дело прекращено в связи со смертью Веселова.

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