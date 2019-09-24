Похититель картины Куинджи поведал о жажде хайпа

Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из Третьяковской галереи, объяснил свои действия жаждой внимания. Он рассказал в суде, что собирался вернуть полотно на следующий день.

«У меня появилась идея привлечь внимание, хайпануть», — цитирует его «РИА Новости». По его словам, он обдумывал различные варианты и услышал по радио о выставке картин.

Подозреваемый отметил, что пока он нес полотно до выхода из музея, его никто не попытался остановить.

«Если хоть кто-то задал вопрос, куда, мол, вы несете картину, я бы ее сразу же отдал», — рассказал он.

Чуприков отметил, что раскаивается, и уже публично извинился перед Минкультом и руководством галереи.

Ранее в сентябре «Ай-Петри. Крым» отдали на реставрацию. Главный хранитель Русского музея Ольга Бабкина сообщила, что на полотне нет серьезных повреждений, но потребуется некоторая работа.

27 января один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. На следующий день сотрудники ФСБ и МВД задержали по подозрению в совершении преступления Дениса Чуприкова. Следствие установило, что мужчина действовал в одиночку.

Полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе и передали представителям Минкультуры. Впоследствии с подозреваемым были проведены две психиатрические экспертизы. Оба раза он был признан вменяемым.