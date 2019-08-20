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На выставку Репина в Третьяковке сходили более 600 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Выставку работ художника Ильи Репина, которая прошла в Новой Третьяковке с 16 марта по 18 августа 2019 года, посетило более 600 тыс. человек. Об этом ТАСС во вторник, 20 августа, сообщили в музее.

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«Выставку за время ее работы посетили 601 299 человек», — сказали там.

Отмечается, что экспозиция, которая располагалась на трех этажах, включала в себя более 170 живописных полотен и более 130 графических работ из музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний.

Отдельное внимание было уделено картине «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». В пространстве, посвященном произведению, говорилось о его истории, интерпретациях и исследованиях. Сама картина не выставлялась, так как ее еще не восстановили после повреждения.

25 мая 2018 года вандал повредил картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее. Игорь Подпорин разбил стекло и несколько раз ударил по полотну металлической стойкой ограждения. Холст оказался порван в трех местах, также пострадала авторская художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей.

Изначально мужчина утверждал, что перед нападением был пьян и его возмутил сюжет картины. Затем изменил показания и заявил, что был трезв и пил только компот. В апреле Подпорина признали виновным в повреждении картины.

Реставрация картины продлится ориентировочно до 2020 года.

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