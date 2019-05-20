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В Третьяковке рассказали о ходе реставрации поврежденной вандалом картины Репина

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Первый этап реставрации поврежденной вандалом картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» завершен. Он прошел без неожиданностей и осложнений, рассказала главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова.

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В ходе первой стадии специалисты разделили оригинальный холст и дублировочный, наклеенный при реставрации в 1913 году. Следующим этапом работ станет очистка обратной стороны авторского холста и его подготовка к процессу дублирования, передает ТАСС.

Реставраторы пока не могут сказать, сколько времени это займет, и не называют даже примерные сроки завершения работ, так как это «не та история», в которой можно торопиться, объяснила Городкова.

30 апреля Замоскворецкий суд Москвы приговорил Игоря Подпорина, повредившего картину «Иван Грозный и сын его Иван» в Третьяковской галерее, к 2,5 года колонии. Обвинение просило наказания в виде трех лет лишения свободы и настаивало на реальном, а не условном сроке.

25 мая 2018 года Подпорин повредил картину, разбив стекло и нанеся несколько ударов по полотну металлической стойкой ограждения. Холст порвался в трех местах, также пострадала авторская художественная рама. Эксперты оценили нанесенный картине ущерб в 500 тыс. рублей.

Сначала мужчина утверждал, что был пьян и его возмутил сюжет картины. Однако позже он изменил показания и заявил, что был трезв и пил только компот.

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