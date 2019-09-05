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Похищенную картину Куинджи отправили на реставрацию в Русском музее

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Картина Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» из коллекции Русского музея, повреждённая во время похищения из Третьяковской галереи, направлена на реставрацию в Санкт-Петербурге. По информации ТАСС, специалисты восстановят повреждённые участки полотна, а также переложат картину на новый холст.

«Там не такая большая работа, не такие большие утраты, единственное, будет дополнительно передублировка», — рассказала главный хранитель Русского музея Ольга Бабина.

Реставрация картины пройдет в обычном режиме, так как она не в критическом состоянии, передает телеканал «78». По словам Бабиной, после восстановления «Ай-Петри. Крым» могут перевести из фонда в экспозицию Русского музея. Из-за кражи эта картина стала узнаваемой у широкой публики.

Напомним, 27 января в Москве один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Подозреваемого задержали на следующий день в Подмосковье. 16 июля похитителю продлили арест до 28 декабря. Денис Чуприков вновь признал свою вину. По его словам, он похитил полотно, чтобы привлечь к себе внимание.

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