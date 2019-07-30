Прямой эфир

Минкультуры отказалось подавать иск к похитителю картины Куинджи

0
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве культуры России заявили, что не будут подавать иск к похитителю картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денису Чуприкову. Об этом рассказала представитель ведомства Дарья Маркова в Замоскворецком суде столицы, где 30 июля проходит слушание дела.

«Как обеспечить три рубежа охраны, не понимает никто»
Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова — о безопасности в российских музеях, столетней идеологической шелухе и новом взгляде на Репина

«Иск не заявлялся и не планируется», — приводит ее слова «РИА Новости». Кроме того, Маркова подтвердила особую историческую, культурную и художественную ценность полотна.

22 июля юрист Третьяковской галереи Юлия Иващук заявила, что музей не определился, заявлять ли иск к Чуприкову, обвиняемому в краже картины Куинджи.

16 июля Чуприкову продлили арест до 28 декабря. Подсудимый вновь признал свою вину. По его словам, он похитил полотно, чтобы привлечь к себе внимание.

27 января один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Предварительное расследование дела завершилось в конце июня.

На следующий день сотрудники ФСБ и МВД задержали в подмосковном поселке Заречье Дениса Чуприкова по подозрению в совершении преступления. Следствие установило, что он похитил картину из корыстных побуждений. Действовал мужчина в одиночку.

Полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе и передали представителям Минкультуры. Картина направлена на реставрацию — по краям полотна нашли несколько царапин.

Впоследствии с Чуприковым были проведены две психиатрические экспертизы. Оба раза он был признан вменяемым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Третьяковке попросили о строгом наказании для похитителя картины Куинджи
На сайте Третьяковки раскупили все билеты на выставку Мунка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017