Минкультуры отказалось подавать иск к похитителю картины Куинджи

В Министерстве культуры России заявили, что не будут подавать иск к похитителю картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денису Чуприкову. Об этом рассказала представитель ведомства Дарья Маркова в Замоскворецком суде столицы, где 30 июля проходит слушание дела.

«Иск не заявлялся и не планируется», — приводит ее слова «РИА Новости». Кроме того, Маркова подтвердила особую историческую, культурную и художественную ценность полотна.

22 июля юрист Третьяковской галереи Юлия Иващук заявила, что музей не определился, заявлять ли иск к Чуприкову, обвиняемому в краже картины Куинджи.

16 июля Чуприкову продлили арест до 28 декабря. Подсудимый вновь признал свою вину. По его словам, он похитил полотно, чтобы привлечь к себе внимание.

27 января один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Предварительное расследование дела завершилось в конце июня.

На следующий день сотрудники ФСБ и МВД задержали в подмосковном поселке Заречье Дениса Чуприкова по подозрению в совершении преступления. Следствие установило, что он похитил картину из корыстных побуждений. Действовал мужчина в одиночку.

Полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе и передали представителям Минкультуры. Картина направлена на реставрацию — по краям полотна нашли несколько царапин.

Впоследствии с Чуприковым были проведены две психиатрические экспертизы. Оба раза он был признан вменяемым.