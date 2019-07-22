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В Третьяковке попросили о строгом наказании для похитителя картины Куинджи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Юрист Третьяковской галереи Юлия Иващук заявила, что музей не определился, заявлять ли иск к Денису Чуприкову, обвиняемому в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», но просит о строгом наказании. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает «РИА Новости».

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«На сегодняшний день решение не принято», — заключила Иващук. По ее словам, ситуация с кражей полотна получила большой резонанс, что впоследствии нанесло ущерб репутации галереи.

Ранее 22 июля началось первое рассмотрение дела по существу. Суд продолжит слушания 30 июля.

16 июля Чуприкову продлили арест до 28 декабря. Подсудимый вновь признал свою вину. По его словам, он похитил полотно, чтобы привлечь к себе внимание.

27 января один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность». Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Предварительное расследование дела завершилось в конце июня.

На следующий день сотрудники ФСБ и МВД задержали в подмосковном поселке Заречье Дениса Чуприкова по подозрению в совершении преступления. Следствие установило, что он похитил картину из корыстных побуждений. Действовал мужчина в одиночку.

Полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе и передали представителям Минкультуры. Картина направлена на реставрацию — по краям полотна нашли несколько царапин.

Впоследствии с Чуприковым были проведены две психиатрические экспертизы. Оба раза он был признан вменяемым.

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