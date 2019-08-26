Свидетель по делу о краже не знал о картине Куинджи в своем гараже

Свидетель по делу о краже картины «Крым. Ай-Петри» Архипа Куинджи из Третьяковской галереи рассказал, что не подозревал о том, что именно передал ему на хранение обвиняемый в преступлении Денис Чуприков. Об этом 26 августа сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

«Мы работали вместе с Чуприковым, у нас сложились дружеские отношения, и он периодически хранил у нас в подвале шины. Это подвальное помещение использовалось как склад. В конце января он привез с собой некую вещь, которая была завернута в черную синтетическую куртку, и попросил подержать ее подвале некоторое время. Что было в этой куртке, я не знал и подумал, что это ноутбук, а впоследствии оказалось, что это украденная картина», — сообщил свидетель Сергей Терещенко.

Терещенко добавил, что позднее к нему приехали сотрудники полиции и попросили открыть подвал, после чего изъяли похищенное полотно.

Ранее в Министерстве культуры России заявили, что не будут подавать иск к похитителю картины Куинджи, 22 июля юрист Третьяковской галереи Юлия Иващук заявила, что музей не определился, стоит заявлять ли иск к Чуприкову.

16 июля похитителю продлили арест до 28 декабря. Чуприков вновь признал свою вину. По его словам, он похитил полотно, чтобы привлечь к себе внимание.

27 января один из посетителей Третьяковской галереи снял со стены картину Куинджи, зашел за демонстрационный стенд, достал полотно из рамы и скрылся. Было возбуждено уголовное дело о хищении предметов, имеющих особую ценность. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Предварительное расследование дела завершилось в конце июня.

На следующий день сотрудники ФСБ и МВД задержали Чуприкова в подмосковном поселке Заречье по подозрению в совершении преступления. Следствие установило, что он похитил картину из корыстных побуждений и действовал в одиночку.

Украденное полотно нашли на территории строящегося объекта в Одинцовском районе и передали представителям Минкультуры. Картину направили на реставрацию — по краям полотна нашли несколько царапин.

Впоследствии с Чуприковым были проведены две психиатрические экспертизы, оба раза он был признан вменяемым.