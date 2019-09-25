Женщину забили до смерти в квартире на севере Москвы

Злоумышленник до смерти забил женщину на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ в среду, 25 сентября.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Павла Корчагина. Преступник нанес жертве как минимум 13 ранений в область головы, сломал ей ребра с правой и левой стороны.

По предварительным данным, убийца задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в сентябре сообщалось, что вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей. Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.