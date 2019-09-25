Прямой эфир

Женщину забили до смерти в квартире на севере Москвы

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Злоумышленник до смерти забил женщину на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ в среду, 25 сентября.

Тело с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на улице Павла Корчагина. Преступник нанес жертве как минимум 13 ранений в область головы, сломал ей ребра с правой и левой стороны.

По предварительным данным, убийца задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в сентябре сообщалось, что вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей. Инцидент произошел на Тихорецком бульваре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК раскрыл личность убийцы Михаила Круга
Обвиняемый в убийстве подруги в Саратове шел по улице в окровавленной одежде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019