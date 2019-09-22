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Обвиняемый в убийстве подруги в Саратове шел по улице в окровавленной одежде

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Фото: соцсети
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Полицейские в Саратове задержали студента, которого обвиняют в убийстве девушки, когда он шел по улице в окровавленной одежде. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заместителя начальника пресс-службы областного главка МВД Владимира Костерова.

Отмечается, что студента обвиняют в убийстве подруги из-за отказа вернуть денежный долг. Тело жертвы с 50 ножевыми ранениями было найдено в подъезде жилого дома.

«Молодого человека недалеко от места преступления на улице задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД по Саратову. Их внимание привлекла его одежда, она была с пятнами, похожими на кровь», — рассказал Костеров.

По версии следствия, молодые люди были знакомы с детства. В июле нынешнего года молодой человек одолжил деньги своей подруге, но девушка не спешила их возвращать. В пятницу, 20 сентября, молодой человек подкараулил свою подругу в подъезде и нанес ей множественные удары ножом.

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