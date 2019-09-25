Вооруженные молотком бандиты отняли у москвича рюкзак с 20 млн рублей

В Москве неизвестные отняли у мужчины рюкзак, в котором находилось 19,825 млн рублей. Об этом в среду, 25 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Инцидент произошел накануне на Тихорецком бульваре на юго-востоке города. Четверо грабителей ударили мужчину по голове молотком, а затем, угрожая похожим на пистолет предметом, отобрали сумку с деньгами и документами, пишет «Газета.ру». Злоумышленники скрылись на иномарке Ford Mondeo.

В столице был объявлен план «Перехват». Автомобиль обнаружили брошенным неподалеку от места преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный в особо крупном размере», отмечает РЕН ТВ.

Днем ранее в Москве похитили парковочные столбики у здания посольства Доминиканы. О краже в полицию сообщил глава дипмиссии.