Украинские военные устроили массовую драку в Донбассе

В Донбассе украинские десантники и бойцы пехоты устроили массовую драку, в результате которой пострадали 15 человек. Об этом рассказал представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел в 46-й бригаде, которую недавно доукомплектовали бойцами из других подразделений. В результате военнослужащие десантно-штурмовых войск и пехоты начали конфликтовать, пишет 22 сентября «Политнавигатор».

«В результате конфликта, причиной которого стала бытовая ссора, в тяжелом состоянии находятся 15 человек. У пострадавших выявлены множественные гематомы, переломы конечностей, один солдат получил проникающее ранение брюшной полости», — рассказал Филипоненко.

Он отметил, что командир бригады попытался скрыть произошедшее от руководства, разместив бойцов в санчасти, однако о происшествии узнали родственники пострадавших.

Они сообщили на «горячую линию» минобороны Украины. Проверкой инцидента занялась комиссия генштаба ВСУ.

Подобные происшествия в рядах украинской армии не редкость. В июне сообщалось, что боец ВСУ, находясь в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по своим сослуживцам.

В августе в Сети появились документы о преступлениях украинских военных в Донбассе.

Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года. Киев начал военную операцию из-за нежелания жителей Донбасса признавать итоги госпереворота.

В декабре 2018 года в главной военной прокуратуре Украины рассказали, что совокупные небоевые потери всех украинских силовых ведомств с начала военных действий составили более 10 тыс. человек.