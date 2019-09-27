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Столтенберг обсудил с Зеленским вступление Украины в НАТО

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Фото: TASS/Zuma
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский обсуждали членство Украины в альянсе на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом генсек рассказал во время выступления в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

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Отвечая на вопрос, поднималась ли соответствующая тема в ходе встречи, Столтенберг заявил, что они действительно обсуждали данный вопрос, а также подчеркнул, что в своем ответе не назвал сроков вступления Украины в НАТО.

По его словам, любая страна, которая хотела бы вступить в Североатлантический альянс, обязана выполнить определенные условия, чтобы соответствовать конкретным стандартам, пишет RT.

25 августа первый президент Украины Леонид Кравчук дал советы нынешним властям по вступлению в НАТО.

5 июня в раде рассказали о последствиях возможного вступления Украины в альянс. Так, по словам депутата Евгения Балицкого, НАТО обслуживает только интересы «своего главного бенефициара — США», и вступление в него не гарантирует улучшения жизни в стране.

После госпереворота на Украине в 2014 году новое руководство страны решило отказаться от внеблокового статуса, а позднее закрепило в конституции стремление вступить в НАТО и в ЕС как внешнеполитический курс.

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