В МВФ рассказали о проблемах украинской экономики

Международный валютный фонд рассказал о факторах, тормозящих рост экономики на Украине. Об этом сообщает 27 сентября пишет ТАСС, ссылаясь на данные годового отчета МВФ.

«Рост (экономики. — Ред.) сдерживается слабой бизнес-средой с недостатками в правовой базе, повсеместной коррупцией и значительной частью экономики, где доминируют неэффективные государственные предприятия или олигархи, что подрывает конкуренцию и вредит инвестиционному климату», — констатировали в отчете.

В МВФ отметили, что темпы экономического роста в стране слишком низкие и не позволяют сократить разрыв между уровнем доходов на Украине и в соседних странах. Создание новых институтов по борьбе с коррупцией также не принесло никаких «ощутимых результатов».

Подчеркивается, что низкий уровень инвестиций из-за неблагоприятных условий для ведения бизнеса ограничивает рост продуктивности и создание рабочих мест в частном секторе, из-за чего многие граждане пытаются трудоустроится за пределами страны.

Как сообщает МВФ, обсуждение программы помощи, запрошенной Украиной, «будет продолжаться в ближайшие недели».

Днем ранее, 26 сентября, сообщалось, что Украина и МВФ не будут договариваться о новой кредитной программе.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский обсудил с заместителем директора европейского департамента МВФ Джулией Козак и главой миссии МВФ в стране Роном ван Роденом дальнейшие реформы и сотрудничество.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3% и инфляцией 6%. Проект закона «О государственном бюджете Украины на 2020 год» был подан в Верховную раду.

В проекте закона, опубликованном на сайте украинского кабинета министров, говорится, что целью долговой политики страны станет уменьшение отношения объема госдолга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. Отмечается, что достичь цели поможет постепенное уменьшение дефицита госбюджета до 2,09% ВВП. На погашение государственного долга страны в том же году должно уйти 292,9 млрд гривен ($11,8 млрд).

14 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Киев планирует договориться с Международным валютным фондом (МВФ) о новом кредите на сумму около $5 млрд.

В начале сентября Украина вернула МВФ кредиты, которые брала по программе Stand by в 2014 году. Итоговые платежи составили в общей сумме $156 млн. В 2014 году Киев получил $4,6 млрд. Но в 2015-м программу заменили новой, в ее рамках было выдано $8,7 млрд.

В декабре 2018 года была утверждена новая программа помощи Украине от МВФ. Она рассчитана на 14 месяцев, в течение которых Киев может получить $3,9 млрд. Обновленная схема кредитования заменила четырехлетнюю программу расширенного финансирования, рассчитанную на $17,5 млрд до марта 2019 года.