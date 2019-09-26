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Украина и МВФ не будут договариваться о новой кредитной программе

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) покинет Киев после двухнедельной работы без оснований рекомендовать совету директоров фонда заключить с Украиной новую программу кредитования. Об этом в четверг, 26 сентября, сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источники, знакомые с предварительными итогами работы миссии.

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«По информации агентства, миссия МВФ продлила работу в Киеве на два дня и намерена завершить ее в четверг, 26 сентября. Однако в итоге не будет не то что согласованного меморандума о сотрудничестве, не будет даже проекта этого документа», — указано в сообщении.

Уточняется, что договоренности между МФВ и Украиной не будут заключены в первую очередь из-за информации о возможном мировом соглашении Киева и прежних владельцев Приватбанка. По данным собеседника агентства, фонд выступает против отмены национализации банка или возврата части его акций прежним владельцам, основным из которых был бизнесмен Игорь Коломойский.

Правительство Украины решило национализировать Приватбанк в 2016 году. Его основными акционерами были предприниматели Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов. Высокий суд Англии в конце 2017 года выдал приказ о всемирном аресте активов бизнесменов на сумму более $2,5 млрд. Решение было принято на основании предоставленных доказательств, подтверждающих факт вывода из банка почти $2 млрд на подконтрольные акционерам компании.

8 апреля Коломойский заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка. По его словам, до завершения процесса национализации МВФ отказывался выделять Украине деньги. Бизнесмен говорил, что намерен потребовать от украинских властей $2 млрд в случае признания национализации незаконной.

18 апреля суд признал национализацию Приватбанка незаконной. В постановлении говорится, что договор купли-продажи государством акций кредитной организации недействителен с момента его заключения. В украинском минфине с этим решением не согласились.

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