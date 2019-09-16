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Греция подала заявку на досрочное погашение части кредита МВФ

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Заявку на досрочное погашение части кредита Международного валютного фонда (МВФ) подала Греция. Об этом сообщил в понедельник, 16 сентября, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис в своем Тwitter-аккаунте.

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Одна из причин — высокая процентная ставка по обслуживанию кредита. Речь идет о €2,9 млрд, взятых со средней процентной ставкой в 5,13% из всего €8,8 млрд, полученных Грецией у МВФ.

«Сегодня Греция подала заявку на досрочное погашение дорогостоящей части кредита, предоставленного стране МВФ», — написал премьер.

Во время мирового финансового кризиса 2008 года Греция оказалась на грани дефолта, дефицит бюджета превысил ВВП в несколько раз. Международные кредиторы согласились выделить Афинам финансовую помощь, потребовав в ответ принять программу жесткой экономии. За всё время государство получило более €240 млрд от Еврогруппы и еще десятки миллионов евро от МВФ.

Минфин Греции долгое время заявлял о желании выплатить кредит МВФ, так как он был получен на пике финансового кризиса по крайне высокой ставке в 5% годовых. При этом от Евросоюза Греция получала кредиты по льготной ставке, которая была ниже почти в пять раз.

Летом прошлого года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи и вышла из-под внешнего управления иностранных кредиторов, под которым находилась с 2010 года. По итогам 2018-го внешний долг государства составил €357,25 млрд (192,4% ВВП). Ожидается, что в текущем году этот показатель снизится на 12,8% до 179,6% ВВП, или €346,2 млрд.

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