Руководителем МВФ стала Кристалина Георгиева

Управляющим директором Международного валютного фонда (МВФ) стала исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Она избрана сроком на пять лет, сообщили в фонде.

Полномочия Георгиевой начнут действовать 1 октября, передает ТАСС.

9 сентября стало известно, что Георгиева — единственная претендентка на пост главы МВФ. Прием заявок завершился тремя днями ранее, и никто, кроме нее, не претендовал на должность.

В августе кандидатуру Георгиевой выдвинули страны ЕС. На последнем этапе голосования выбор стоял между ней и бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом.

Ранее главой МВФ была Кристин Лагард. Она приостановила исполнение обязанностей с 12 сентября в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) саммитом ЕС.