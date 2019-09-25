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Руководителем МВФ стала Кристалина Георгиева

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Управляющим директором Международного валютного фонда (МВФ) стала исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Она избрана сроком на пять лет, сообщили в фонде.

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Полномочия Георгиевой начнут действовать 1 октября, передает ТАСС.

9 сентября стало известно, что Георгиева — единственная претендентка на пост главы МВФ. Прием заявок завершился тремя днями ранее, и никто, кроме нее, не претендовал на должность.

В августе кандидатуру Георгиевой выдвинули страны ЕС. На последнем этапе голосования выбор стоял между ней и бывшим министром финансов Нидерландов Йеруном Дейсселблумом.

Ранее главой МВФ была Кристин Лагард. Она приостановила исполнение обязанностей с 12 сентября в связи с выдвижением на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ) саммитом ЕС.

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