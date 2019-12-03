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Песков отказался комментировать слова о «смерти мозга» НАТО

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Кремль не комментирует заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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По словам кремлевского спикера, вопросы, связанные с НАТО, касаются России только в том случае, когда альянс угрожает ее безопасности. При этом, по его словам, организация — «продукт конфронтации в холодной войне», который «создан и заточен под идею конфронтации, и ничего другого нести не может».

«Отмирание частей тела или неотмирание» не вопрос Кремля, подчеркнул Песков.

2 декабря источники сообщили, что президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов Макрона. Другой источник отметил, что эти слова могут раззадорить американского лидера и его ответных действий стоит опасаться.

Заявление Макрона прозвучало 7 ноября в интервью журналу The Economist.

«То, что мы переживаем в настоящее время, — это смерть мозга НАТО», — сказал он.

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