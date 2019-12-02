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Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО». Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленный источник в понедельник, 2 декабря.

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«Трамп был глубоко раздражен Макроном, который заявил The Economist, что «мы в настоящее время переживаем «смерть мозга НАТО» и что Соединенные Штаты под его руководством, похоже, «поворачиваются» к нам спиной», — пишет издание.

По словам другого источника Axios, подобные высказывания лидера Франции только раззадорят Трампа и приведут к его более позитивному выступлению на саммите НАТО, что противоречит негативному настроению Макрона.

Между тем источники Axios заявляют, что испытывают беспокойство из-за того, что «может сделать или сказать Трамп».

7 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» Североатлантического альянса из-за отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по организации. До этого французский лидер также критиковал турецкую операцию в Сирии, называя ее грубой ошибкой НАТО и Запада.

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