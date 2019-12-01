СМИ объяснили отказ Макрона считать Россию врагом НАТО

Немецкая газета Bild в субботу, 30 ноября, объяснила заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что главным противником альянса является не Россия или Китай, а международный терроризм.

В преддверии саммита, посвященного 70-летию НАТО, на пресс-конференции с главой этой организации Йенсом Столтенбергом 28 ноября французский лидер задался вопросом, почему периодически слышит, что общим врагом альянса и Франции являются Россия и Китай. «Является ли целью Североатлантического альянса назвать их врагами? Я не верю в это. Мне кажется, что наш общий враг — это терроризм», — цитирует пресс-служба Елисейского дворца слова Макрона.

В статье Bild отмечается, что президент Франции стремится к более тесному сотрудничеству с Москвой, а также хотел бы выстроить «новую архитектуру доверия и безопасности в Европе».

Таблоид предполагает, что такое мнение политика может быть связано с недавней гибелью 13 французских солдат в Республике Мали в ходе антитеррористической операции. Во Франции считают, что НАТО нужно не тратить всё время на решение финансовых и технических вопросов, а сосредоточиться на стратегических проблемах, в том числе на борьбе с терроризмом.

Газета также приводит слова профессора истории из Фрайбургского университета Йорна Леонарда, который отмечает, что политика французского лидера в отношении России «явно противоречива». Но, по его словам, за этим стоит недовольство Макрона новым миропорядком, например «эрозией трансатлантических отношений и торговым конфликтом США и Китая». По мнению историка, президент Франции пытается понять, какую роль будет играть возглавляемая им страна в меняющихся внешнеполитических условиях, и ищет для своего государства новые внешнеполитические альтернативы.

27 ноября агентство Bloomberg писало, что помощники французского лидера разрабатывают план, как сделать Францию лидирующей державой в Евросоюзе вместо Германии. Агентство со ссылкой на человека, знакомого с этим планом, отмечает, что помощники президента считают наиболее эффективным привлечение внимания к стране, вызывая раздражение у союзников. Таким примером, по их мнению, является заявление Макрона о «смерти мозга» НАТО и призыв к Европе самостоятельно заботиться о своей обороноспособности. Сам президент назвал свои слова «сигналом тревоги», необходимым альянсу.

Слова политика вызвали большой резонанс. Представитель немецкой партии зеленых Юрген Триттин выразил мнение, что Североатлантический альянс переживает экзистенциальный кризис и представляет собой лишь тень.

В то же время периодически со стороны НАТО звучат заявления о «российской угрозе» альянсу. В частности, генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что Москва становится всё более напористой, модернизирует ядерное вооружение.