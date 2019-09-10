Конец революций: чего ждать Москве от нового премьера Грузии

Новым премьер-министром Грузии стал Георгий Гахария. В воскресенье, 8 сентября, за него проголосовали абсолютным большинством в парламенте. А уже на следующий день Гахария подписал свои первые указы. Назначение этого политика вызвало крайнее недовольство оппозиции, в частности соратников Михаила Саакашвили, обещающих шумные протесты «с утроенной силой». Ранее Гахария возглавлял МВД и летом 2019 года жестко подавил антиправительственные демонстрации. Будущий глава правительства получил образование в России, вел здесь бизнес и лишь недавно отказался от второго гражданства, за что в Грузии прослыл «приспешником Москвы». Чего ждать от нового руководства Грузии и как политическая перестановка может сказаться на отношениях с Россией, разбирались «Известия».

«Враг для части грузинского общества»

«Георгий Гахария — 44-летний бывший управленец, учившийся в России <…>. Он олицетворяет образ врага для части грузинского общества. На протяжении нескольких недель демонстранты, среди которых тон задавали именно представители молодежи, стоя перед зданием парламента в Тбилиси, требовали его отставки <…>. Выбор [кандидатуры] Гахарии может стать ударом по протестному движению», — отреагировала на избрание нового премьер-министра Грузии одна из западных газет.

В самой Грузии в поддержку Гахарии высказались 98 из 150 депутатов — абсолютное большинство в парламенте . При этом главная оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), в которой остаются соратники Михаила Саакашвили, вместе с депутатами от «Европейской Грузии» бойкотировали заседание .

Вместо этого они пригнали к зданию парламента десятки овец. Свой демарш политики объяснили так: по их мнению, депутаты правящей партии «Грузинская мечта», поддерживающие Гахарию, — это «овцы российского олигарха Бидзины Иванишвили». На этом оппозиция решила не останавливаться, пообещав «с утроенной силой» запустить массовые акции протеста.

мир Кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария выступает на внеочередном заседании парламента Грузии Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

Ранее пост премьера занимал Мамука Бахтадзе. Однако 2 сентября на своей странице в Facebook он объявил об уходе, объяснив свое решение тем, что «выполнил свою миссию» и «добился всех поставленных целей».

В доказательство своих слов политик опубликовал 28-страничный отчет о том, что он успел проделать за год работы. В частности, бывший глава правительства перечисляет «неуклонное продвижение по пути евроатлантической интеграции», называет главным международным партнером страны США, отмечая, что отношения между Тбилиси и Вашингтоном «развиваются успешно», а также ставит себе в заслугу то, что большинство стран мира не признают независимость Абхазии и Южной Осетии. «Я был и буду членом «Грузинской мечты» и преданным солдатом нашей страны», — закончил он свою речь в соцсетях.

мир Бывший премьер-министр Мамука Бахтадзе Фото: TASS/DPA/Elmar Kremser/Sven Simon

Лидер правящей партии Бидзина Иванишвили похвалил премьера за то, что тот «ушел культурно». Но оппозицию такой расклад явно не удовлетворил . Депутаты предположили, что Бахтадзе «культурно ушли», поскольку изначально олигарх видел в нем лишь технического премьера. А достижения, которые бывший глава государства записал себе в актив, и вовсе разозлили грузинских оппозиционеров, вменяющих Бахтадзе в вину подорожание жизни и обесценивание лари, которые, в свою очередь, привели к обнищанию населения.

В сложившейся ситуации реакции ждали от президента страны Саломе Зурабишвили. Но глава государства воздержалась от комментариев, списав всё на то, что находится в Польше, а за границей «не стоит делать заявлений касательно внутренней политики своей страны».

«Связи с Москвой»

Тем временем в самой Грузии вокруг кандидатуры Гахарии разгорались нешуточные споры. С одной стороны, он прослыл крепким хозяйственником и довольно талантливым политиком, способным справиться с непростыми конфликтными ситуациями . Грузины помнят, как в прошлом году он активно боролся с наркоторговцами. Пока оппозиция критиковала его за бескомпромиссность, простые граждане активно поддерживали такие жесткие меры.

мир Фото: РИА Новости/Владимир Умикашвили

С другой — оппозиционные активисты всё активнее обвиняют его в «связях с Москвой» . Представители ЕНД и «Европейской Грузии» критикуют его за полученное в России образование — он окончил МГУ, а также за то, что он вел в этой стране бизнес. Помимо этого у политика в течение долгого времени было два гражданства: грузинское и российское. От последнего он отказался недавно. Однако главным «доказательством прокремлевской позиции» политика оппозиция называет то, что именно Гахария подавил антироссийский митинг летом этого года.

«Гавриловская революция» в Грузии

Акции протеста внезапно вспыхнули в Тбилиси в июне, в самый разгар курортного сезона. Всё началось с того, что накануне в Грузию прибыла российская делегация для участия в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. Встреча проходила в здании парламента на проспекте Руставели. Грузины как принимающая сторона занимались организацией мероприятия и рассадкой участников.

Возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. Ему первому дали слово, и он на русском языке стал благодарить организаторов за гостеприимство. Договорить до конца Гаврилов не успел — его речь прервали ворвавшиеся в здание депутаты от оппозиционной партии.

Тем временем к зданию парламента подтянулись сторонники оппозиции, решившие поддержать протест против российской делегации. Градус напряжения на улице стремительно рос. «Россия — оккупант!» — скандировали демонстранты, поджигая российский флаг.

мир Акция протеста у здания парламента в Грузии Фото: ТАСС/Тимур Попхадзе

На самом деле оппозиция еще с февраля 2019 года призывала народ выйти на улицы, и это никак не было связано с отношениями между Москвой и Тбилиси. Молодежь, ставшая движущей силой протестов, не раз заявляла, что в стране назрел кризис — Грузии просто необходимы социально-экономические реформы. Ситуация с рассадкой российской делегации дала оппозиции беспроигрышный повод устроить акцию протеста .

Полиция отреагировала жестко — пытаясь оттеснить активистов, использовала водометы и резиновые пули. Потасовки переросли в ожесточенное противостояние, продолжавшееся не один день. Ранения, по разным данным, получили сотни человек . Акции протеста стали регулярными, на них требовали отставки Гахарии , которого обвиняли в том, что стражи порядка неоправданно применяли силу. Но власти на это условие не пошли. Вместо этого спустя несколько месяцев политик занял кресло премьера.

Подготовка к парламентским выборам

Опрошенные «Известиями» грузинские эксперты уверены, что Иванишвили, назначив Гахарию главой правительства, сделал ход конем накануне решающих парламентских выборов 2020 года. Партии «Грузинская мечта» как воздух необходим более решительный и харизматичный лидер.

Представители ЕНД и «Европейской Грузии», в свою очередь, мечтают избавиться от такого сильного политического игрока, как Гахария, поскольку именно он может поднять падающий рейтинг правящей партии . Оппозиция после поражения на президентских выборах, прошедших в прошлом году, пытается как минимум взять реванш и потеснить «Грузинскую мечту», как максимум — положить конец могуществу главного грузинского олигарха Иванишвили.

Пока же у него есть все шансы показать слабость своих оппонентов накануне голосования. Так, лидеры «Единого национального движения» обещали не допустить назначения бывшего министра внутренних дел главой правительства. В противном случае обещали вывести на улицы десятки тысяч протестующих. Этого не произошло — Гахария возглавил правительство, а акции протеста пошли на спад, рассказал «Известиям» политолог и основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе. «Ежедневно на митинг выходят не более 100–200 человек; и это в основном люди, которые связаны с оппозицией, хотя они и пытаются показать себя «независимыми». Оппозиция уже делает всё возможное: обвиняет правительство в пророссийскости и пытается спровоцировать молодежь на бунт, в результате которого надеется получить политические дивиденды. Однако никакой революции или же насильственной смены режима не будет. Разгон митинга 20–21 июля еще раз доказал, что эпоха революций в Грузии окончательно закончилась», — пояснил эксперт .

«Особо обольщаться не стоит»

Новоиспеченный премьер-министр уже выступил с политическими заявлениями. Что касается внешней политики, то, по его мнению, неизменным остается курс на интеграцию с НАТО и Европейским союзом, внутри страны он собирается бороться с безработицей, развивать сельское хозяйство и образование.

В правительстве обошлось без особых перестановок — поменялись всего лишь два министра, и оба они — люди Иванишвили. Так, новым главой минобороны стал бывший премьер Ираклий Гарибашвили, считавшийся активным сторонником главного грузинского олигарха. МВД после Гахарии возглавил Вахтанг Гомелаури — бывший начальник службы государственной безопасности, который ранее занимал пост замначальника охраны лидера «Грузинской мечты».

Многие задаются вопросом: как будут складываться отношения Тбилиси и Москвы после избрания нового главы правительства? Профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе считает, что особо обольщаться не стоит. «Грузия точно не страдает русофобией, но общественное мнение в стране настроено резко против официальной Москвы. Поэтому даже если бы власти захотели пойти на диалог с Москвой, им пришлось бы за это заплатить огромную политическую цену. Грузины хотели бы нормализации отношений, но без учета новых реалий — независимости Абхазии и Южной Осетии. Признание этого — красная линия для Тбилиси», — пояснил «Известиям» эксперт.

мир Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

С ним согласен и Сихарулидзе. «Грузия уже сделала всё, на что она способна на сегодняшний день. Сейчас мяч на стороне России, и если она не сделает ответных политических шагов (снятия эмбарго и визового режима), то ситуация не сдвинется с мертвой точки», — рассказал основатель грузинского научно-исследовательского центра SIKHA foundation.

По мнению эксперта, в Грузии хотят наладить отношения с Россией, но проблема в том, что Тбилиси и Москва по-разному воспринимают нормализацию отношений . « То, что подразумевает Россия, скорее всего, никогда не произойдет, то есть признание Абхазии и так называемой Южной Осетии независимыми государствами. В грузинском понимании «нормализация» означает позволить грузинам, абхазцам, осетинам и русским без препятствий передвигаться, иметь частную собственность, заниматься бизнесом и другими делами, не связанными с политикой. Однако сделать это невозможно — визовый режим по-прежнему остается одним из главных препятствий », — уверен политолог.