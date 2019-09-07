Прямой эфир

В Грузии назвали неисчерпанными форматы диалога с Россией

0
Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Говорить о новых форматах диалога Москвы и Тбилиси преждевременно, так как потенциал существующих площадок еще не исчерпан. Об этом 7 сентября заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

Не грозите южному Цхинвалу: республика обеспечит безопасность граждан
Президент закавказской страны Анатолий Бибилов рассказал о причинах провокаций со стороны Грузии

О необходимости рассмотрения новых форматов переговоров ранее заявила член фракции «Альянс патриотов» Ада Маршания, пишет «РИА Новости». Политик призвала наладить прямой диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом.

Гахария, в свою очередь, напомнил о существовании Женевских дискуссий и переговоров между замглавы МИД России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.

«В первую очередь мы должны быть концентрированы на том, чтобы максимально и эффективно использовать все возможности этих форматов», — заявил он в парламенте.

Диалог с Абхазией и Южной Осетией Гахария предложил наладить с помощью «народной дипломатии», пишет «Интерфакс».

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Местных жителей защитили российские войска, вытеснив грузинскую армию. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявляла, что Тбилиси не сможет смириться с потерей своих бывших автономий. В Абхазии одним из условий начала диалога с Грузией называли отказ Тбилиси от воинственной риторики.

Тем не менее в конце августа в южноосетинском парламенте сообщили о появлении в районе села Цнелис «вооруженных формирований Грузии», которые грузинские власти отказались убирать. В ответ погранслужба Южной Осетии начала обустройство поста неподалеку от Цнелиса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Грузии оценили ущерб от беспорядков в Тбилиси и действий России
Главу МВД Грузии выдвинули на пост премьер-министра

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019