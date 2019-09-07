В Грузии назвали неисчерпанными форматы диалога с Россией

Говорить о новых форматах диалога Москвы и Тбилиси преждевременно, так как потенциал существующих площадок еще не исчерпан. Об этом 7 сентября заявил кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария.

О необходимости рассмотрения новых форматов переговоров ранее заявила член фракции «Альянс патриотов» Ада Маршания, пишет «РИА Новости». Политик призвала наладить прямой диалог с Москвой, Сухумом и Цхинвалом.

Гахария, в свою очередь, напомнил о существовании Женевских дискуссий и переговоров между замглавы МИД России Григорием Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии по связям с РФ Зурабом Абашидзе.

«В первую очередь мы должны быть концентрированы на том, чтобы максимально и эффективно использовать все возможности этих форматов», — заявил он в парламенте.

Диалог с Абхазией и Южной Осетией Гахария предложил наладить с помощью «народной дипломатии», пишет «Интерфакс».

Абхазия провозгласила свою независимость от Грузии в 1994 году в ходе грузино-абхазского конфликта, Южная Осетия — в 1992 году. 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Местных жителей защитили российские войска, вытеснив грузинскую армию. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявляла, что Тбилиси не сможет смириться с потерей своих бывших автономий. В Абхазии одним из условий начала диалога с Грузией называли отказ Тбилиси от воинственной риторики.

Тем не менее в конце августа в южноосетинском парламенте сообщили о появлении в районе села Цнелис «вооруженных формирований Грузии», которые грузинские власти отказались убирать. В ответ погранслужба Южной Осетии начала обустройство поста неподалеку от Цнелиса.