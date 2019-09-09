Прямой эфир

Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенный срок

0
Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Комитете по госбезопасности Южной Осетии заявили, что работа пунктов пропуска на границе республики с Грузией временно приостановлена в связи с нагнетанием официальным Тбилиси напряженности на ряде участков госграницы. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает «Интерфакс».

Не грозите южному Цхинвалу: республика обеспечит безопасность граждан
Президент закавказской страны Анатолий Бибилов рассказал о причинах провокаций со стороны Грузии

«В целях обеспечения безопасности населения Южной Осетии временно приостанавливается функционирование мест пересечения югоосетино-грузинской государственной границы (МПГГ) «Раздахан» и «Синагур», — указано в сообщении КГБ.

Уточняется, что работа пропускных пунктов будет восстановлена после нормализации обстановки.

27 августа в южноосетинском парламенте сообщили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии». Власти республики призвали Тбилиси «отказаться от провокаций».

22 февраля президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в беседе с «Известиями» заявил о возможности переговоров с Тбилиси лишь при условии подписания Грузией меморандума о неприменении силы.

Грузинские войска в августе 2008 года обстреляли столицу Южной Осетии Цхинвал, а также предприняли попытку установить контроль над регионом. Россия ввела войска в Южную Осетию и вытеснила грузинских военных. Многие жители республики впоследствии приняли российское гражданство. Позже РФ признала суверенитет данной территории.

Власти Грузии считают посещение Южной Осетии и без разрешения Тбилиси незаконным.

Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Южная Осетия начала обустраивать пограничный пост на границе с Грузией
Грузия отказалась убирать полицейский пост на границе с Южной Осетией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019