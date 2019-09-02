Бывший премьер-министр Грузии рассказал о причине отставки

Бывший грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе, который 2 сентября объявил об уходе с поста, рассказал о причине такого решения. Об этом сообщает «Грузия Онлайн».

По словам политика, его задачей на посту премьера было создать рамки стратегического развития, начать их внедрение и обеспечить их устойчивость.

«Это было сделано и, соответственно, в конце весны у меня была возможность самому инициировать этот вопрос (об отставке. — Ред.)», — пояснил Бахтадзе.

Бахтадзе уточнил, что по этому поводу велись консультации в офисе партии «Грузинская мечта», а окончательное решение было принято 1 сентября, пишет «Газета.Ру».

Ранее в понедельник Бахтадзе заявил об уходе в отставку, о чем написал на своей странице в Facebook.

Согласно грузинской конституции, в течение двух следующих недель парламент должен выразить доверие новому кандидату в премьеры, предложенному им составу кабинета министров и программе. Кандидатуру на пост премьера вправе выдвинуть партия, получившая большинство в парламенте, в данном случае это «Грузинская мечта».