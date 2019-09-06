В Грузии оценили ущерб от беспорядков в Тбилиси и действий России

Из-за беспорядков 20 июня в Тбилиси и ответных действий со стороны России Грузия понесла серьезный ущерб в туристической отрасли, заявила кандидат на пост министра экономики страны Натия Турнава.

По данным статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России. После июньских событий турпоток из РФ был утерян, а из-за мер Москвы республика лишилась $58 млн.

При этом Турнава заверила, что грузинские власти прилагают все усилия для восстановления туристического имиджа страны, а также для смягчения последствий.

«Однако полная нейтрализация оказалась невозможной, так как, кроме туризма, ущерб потерпели все связанные с ней сферы», — цитирует ее «РИА Новости».

20 июня в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.

Недовольные случившимся политические силы вышли на митинги. Вскоре начались беспорядки и нападения на российских журналистов и туристов. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Из-за небезопасной для россиян обстановки с 8 июля РФ прекратила авиасообщение с Грузией.

Спустя месяц авиакомпания Georgian Airways заявила о сложном финансовом положении и потере около $25 млн.

28 августа в Госдуме призвали президента Грузии Саломе Зурабишвили принести извинения за свои заявления в адрес Москвы для того, чтобы появилась возможность возобновления российско-грузинского диалога.