Не грозите южному Цхинвалу: республика обеспечит безопасность граждан

Республика Южная Осетия (РЮО) усилит безопасность на границе с Грузией для защиты собственных граждан после провокаций со стороны Тбилиси. Об этом «Известиям» заявил президент закавказской страны Анатолий Бибилов. Он также отметил, что для решения проблемы РЮО будет привлекать международные структуры, включая ООН и ОБСЕ. Сложившаяся ситуация вызывает серьезную озабоченность, поскольку может перерасти в полноценный конфликт, подчеркнули в российском и грузинском парламентах.

Провокационные маневры

На прошлой неделе в Цхинвале заявили о незаконном строительстве Грузией блокпоста на южноосетинской территории возле приграничного села Уиста. Более того, государственный комитет безопасности РЮО сообщил, что 1 сентября грузинскими силами был сбит южноосетинский беспилотный летательный аппарат (съемочный квадрокоптер), патрулировавший границу с соседней страной.

— Ситуация, скажем так, пока напряженная именно на этом участке государственной границы — в районе села Уиста. Что касается нашей оценки, то однозначно это провокация. Пост выставлен на территории Южной Осетии, и карты, которые есть, всех периодов, еще со времен СССР, явно и прямо указывают, что это территория Южной Осетии. И не видеть это просто невозможно. Единственное, чего Грузия добивается — это эскалация напряженности на границе с Южной Осетией, — заявил «Известиям» Анатолий Бибилов.

Президент республики добавил, что РЮО предпринимает «шаги, которые направлены на то, чтобы усилить безопасность граждан Республики Южная Осетия и сделать всё для того, чтобы эта территория была защищена».

— Мы будем сосредотачивать наши возможности, чтобы обезопасить граждан, проживающих в этом населенном пункте и в принципе всей Республики Южная Осетия, — сказал Анатолий Бибилов. — Вся суть в том, что Грузия видит возможность преподнести всю эту напряженность на границе с Южной Осетией как проблему оккупации Грузии. Они постоянно говорят это, хотя реалии абсолютно другие. Грузия живет еще в историческом периоде 30-летней давности и не может оценить сложившийся в регионе геополитический расклад.

Кроме того, власти Грузии с помощью провокаций хотят «отвлечь население от напряженности внутри страны», уверен президент РЮО. По его словам, Тбилиси старается «создать внешнего врага, на которого надо всем обратить внимание и забыть хоть на время о внутренних проблемах».

— У нас есть все доказательства своей правоты, и мы привлекаем и будем привлекать международное сообщество, будем и дальше доводить свою озабоченность до европейских структур ОБСЕ и ООН, которые являются и должны быть для грузин сдерживающим фактором. Но, к сожалению, мы пока этого не видим. Руководство Грузии хочет внутренние проблемы своей страны переместить на границу с Республикой Южная Осетия, — подытожил он.

Конфликтный потенциал

В России обеспокоены обострением напряженности в регионе. Ситуация опасная, и есть риск дальнейшей эскалации конфликта, отметил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

— Очень жаль, что опыт экс-президента Михаила Саакашвили грузинское руководство ничему не научил. Западные кураторы, к сожалению, регулярно дают Тбилиси команды по активизации провокационных действий и созданию конфликтного потенциала. Это делается в том числе и для того, чтобы в дальнейшем дискредитировать Россию. Но необходимо понимать, что люди, живущие в Южной Осетии, свой суверенитет за бесценок отдавать не будут, — заявил «Известиям» сенатор.

В МИД РФ заявили, что «все последние месяцы Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе посредством провокационных акций и политико-пропагандистских кампаний, осуществляемых при поддержке западных стран».

По мнению грузинского депутата Георгия Ломия, в настоящий момент для нормализации обстановки в первую очередь требуется диалог между всеми сторонами.

— Ситуация в конфликтных регионах всегда взрывоопасная. Мы должны ориентироваться на улучшение отношений и по возможности избегать провокационных действий с их стороны, и со стороны тех политических сил, которые пытаются постоянно развязать новый конфликт с Южной Осетией, Абхазией и Россией, — заявил политик «Известиям».

РЮО провозгласила независимость в августе 2008 года после вооруженного нападения Грузии. В результате пятидневной войны грузинские войска были вытеснены из республики. После конфликта на основе договорённостей президентов РФ и Франции проводятся Женевские дискуссии по безопасности в Закавказье. 48 раунд состоялся 2–3 июля.

Основной темой переговоров в Швейцарии стало обсуждение вопроса о принятии обоюдного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы. Москва, Цхинвал и Сухум неоднократно призывали Тбилиси подписать данное соглашение. Тем не менее Грузия, не признающая независимость двух республик, настаивает на том, что обязательство о неприменении силы должна на себя взять Москва. Проведение 49-го раунда международных дискуссий намечено на начало октября.

Внутриполитическая ситуация и в самой Грузии действительно непростая. 20 июня Тбилиси захлестнули акции протестов из-за участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне беспорядков назвала Россию врагом, который заинтересован в общественном расколе страны. Реагируя на сложившуюся ситуацию и возникшую угрозу жизни для россиян, президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий отечественным авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию. Это нанесло серьезный ущерб ее туристической сфере.

Кроме того, 2 сентября премьер-министр страны Мамука Бахтадзе ушел в отставку. Он заявил, что выполнил свою миссию и Грузии нужные новые лица в политике. По его словам, «проблемы, стоящие перед страной, настолько серьезны, что мы не имеем права иметь негативную повестку дня и политически поляризованную обстановку». Согласно грузинской конституции, всё правительство уходит в отставку вместе со своим руководителем и министры будут исполнять свои обязанности до утверждения парламентом нового премьера и кабмина. Ожидается, что правительство может возглавить нынешний глава МВД Георгий Гахария.