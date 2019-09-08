Парламент Грузии утвердил нового премьера страны

Парламент Грузии в ходе заседания в воскресенье, 8 сентября, выразил вотум доверия правительству во главе с бывшим министром внутренних дел Георгием Гахарией, тем самым утвердив нового премьера, его обновленный состав кабмина и правительственную программу. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Доверие выражено, постановление принято. Поздравляю», — отметил спикер парламента Арчил Талаквадзе.

Уточняется, что в поддержку такого решения проголосовали 98 депутатов из 150. Оппозиционные фракции не принимали участие в голосовании.

Гахария уже представил на освободившийся пост министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, который прежде возглавлял Службу государственной безопасности (СГБ) Грузии. Кроме того, на должность министра обороны был назначен политический секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили.

Тем временем у служебного входа в парламент Грузии собрались участники движения «Стыдно», которые намерены устроить так называемый коридор позора для депутатов и кандидатов в министры. Они пригнали стадо из девяти овец к зданию в знак протеста против депутатов от большинства, поддерживающих новое правительство.

По данным ТАСС, один из активистов Гига Макарашвили заявил, что «часть «овец» находится внутри».

3 сентября глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сообщил о выдвижении кандидатуры главы МВД Грузии Георгия Гахарии на пост премьер-министра страны. Днем ранее бывший премьер Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Имя Гахарии получило скандальную известность из-за событий в центре Тбилиси 20 июня, когда тысячи митингующих, которые протестовали против визита российских делегатов в грузинскую столицу, потребовали отставки главы МВД республики в связи с большим числом пострадавших после применения силы полицией при разгоне демонстрантов.