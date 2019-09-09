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Новый грузинский премьер подписал указы о назначении министров

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Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
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Премьер-министр Грузии Георгий Гахария подписал указы о назначении министров на посты. Об этом 9 сентября сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

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«Премьер уже подписал указы о назначении министров. На каждого министра издается отдельный указ. Таким образом, все министры официально назначены», — цитирует ТАСС сотрудницу пресс-службы Нино Цивцивадзе.

Так, министром внутренних дел станет экс-глава Службы госбезопасности Вахтанг Гомелаури, МИД возглавит Давид Залкалиани, а министром обороны назначается экс-премьер Ираклий Гарибашвили.

Главой минобразования назначен Михаил Батиашвили, минздрав возглавит Екатерина Тикарадзе, должность министра экономики получила Натия Турнава, главой минфина станет Иване Мачавариани.

Пост министра регионального развития и инфраструктуры займет Майя Цкитишвили, минприроды и сельского хозяйства возглавит Леван Давиташвили. Министерством юстиции будет руководить Тея Цулукиани, госминистром по вопросам примирения и гражданского равноправия назначена Кетеван Цихелашвили.

Георгий Гахария вступил в должность премьера накануне, сменив на этом посту Мамуку Бахтадзе, объявившего об уходе в отставку 2 сентября.

8 сентября грузинский парламент выразил вотум доверия правительству во главе с Гахарией. Нового премьера, обновленный состав кабмина и правительственную программу поддержали 98 депутатов из 150, оппозиция не принимала участия в голосовании.

Ранее Гахария был министром внутренних дел. Его имя получило скандальную известность во время событий в центре Тбилиси в июне, когда тысячи протестующих вышли на митинг против визита российских делегатов в грузинскую столицу и требовали отставки Гахарии в связи с большим числом пострадавших после применения силы полицией при разгоне демонстрантов.

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