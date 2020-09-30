За три дня обострения конфликта в Нагорном Карабахе стороны ни на шаг не приблизились к перемирию. 29 сентября Ереван заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25. В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана эти сообщения опровергли . Баку также заявил, что ВВС страны не располагают истребителями F-16. При этом только в Нагорном Карабахе по последним данным погибли свыше 80 человек , что превышает официальные сведения о жертвах апрельской войны 2016 года. Лидер Азербайджана Ильхам Алиев считает, что переговоров с Армений с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может. Глава Армении Никол Пашинян также заявил, что прежде чем вести диалог, нужно прекратить насилие . Опрошенные «Известиями» эксперты отмечают, что пока ни одна из сторон не готова сесть за стол переговоров — во многом потому, что в обществах и Армении, и Азербайджана есть запрос на военное решение конфликта.

Горячая фаза

Третий день в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) продолжаются бои между военными НКР и армянской армией с одной стороны, и войсками Азербайджана с другой.

К вечеру вторника минобороны Нагорного Карабаха уточнило данные о потерях своих военнослужащих. Они превысили 80 человек убитыми. Это уже превышает официальные сведения о погибших в конфликте 2016 года, продолжавшегося четыре дня. Тогда в списки жертв включили 77 человек.

Генпрокуратура Азербайджана заявила о гибели 12 мирных граждан, еще 35 ранены. Потери среди военных не раскрываются.

Жители Степанакерта рассказали собственному корреспонденту «Известий» в Карабахе, что ситуация продолжает оставаться напряженной.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_1 Автомобиль с выбитыми стеклами в городе Тертер. Тертер - одна из основных точек, вокруг которых идут бои в Карабахе, до линии соприкосновения всего несколько километров Фото: REUTERS/Aziz Karimov

— Рано утром были взрывы, быстро все спустились в подвал . Никто не знает, что за снаряд был, а мужчины не говорят. Этот подвал был подготовлен заранее, потому что в городе неспокойно, в любой момент могла начаться бомбежка, — рассказала «Известиям» жительница карабахской столицы Инна Бегларян.

Марта Робертовна работает в школе, но занятия из-за обострений отменили.

— Все случилось рано утром в воскресенье после дня города. Такое ощущение, что был гром, и с неба сыпались осколки, которые не просто падали, они взрывались, страх был неописуемый . Уже второй день живу в подвале, — призналась преподавательница.

Между тем, 29 сентября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара «готова поддержать Азербайджан в ситуации с Нагорным Карабахом как за столом переговоров, так и на поле боя».

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян заявил «Известиям»: Ереван рассчитывает, что РФ не позволит Анкаре вмешаться в конфликт силовым путем.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_2 Дом в городе Тертер, пострадавший от боев в районе самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Фото: REUTERS/Aziz Karimov

— Россия не должна допустить, чтобы Турция начала вводить технику и проводить военные действия на территории Кавказа, Закавказья, что подорвало бы весь регион, — подчеркнул политик.

Он также заявил, что в сторону Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха) ежедневно отправляется порядка 5-7 тыс. добровольцев из Армении. Беженцев из Степанакерта, столицы НКР, вопреки утверждения СМИ не так много, проводится целенаправленная эвакуация, заверил вице-спикер парламента.

Россия считает «излишним» приглашать Турцию в качестве посредника на предстоящие мирные переговоры по Карабаху, заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

— Турция не занимает нейтральную позицию, ее участие в многостороннем формате представляется излишним и будет работать на усиление одной из сторон конфликта. А задача не поддерживать, а побуждать к сближению позиций и нахождению точек соприкосновения. Это возможно только при участии нейтральных посредников. Поэтому в таком формате востребована Россия, — подчеркнул парламентарий.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_5 Тяжелораненого армянского солдата доставили вертолетом в госпиталь Еревана Фото: Hakob Margaryan/Photolure via REUTERS

Однако, по мнению директора Центра изучения Новой Турции Юрия Мавашева, для решения конфликта, а не временного погашения, подключение Анкары к многосторонним переговорам все же необходимо. Это позволит учитывать при поиске выхода из ситуации не только армяно-азербайджанский конфликт, но также и неутихающие споры между Ереваном и Анкарой, пояснил эксперт «Известиям».

Битва истолкований

Баку и Ереван продолжают обмен противоречивыми данными с поля боя. Вечером 29 сентября пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявил, что истребитель F-16 турецких ВВС сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана опровергли сообщения об участии турецких ВВС в операции в Карабахе. Пресс-секретарь минобороны Азербайджана Анар Эйвазов заявил, что ВВС страны не располагают истребителями F-16. Там вообще не зафиксировали вылетов военной авиации 29 сентября.

Источники «Известий», знакомые с обстановкой, также не наблюдали вылетов штурмовой авиации Армении. В то же время они сообщили о начале выдвижения армейских подразделений в зону конфликта и создании группировки для перехода в контрнаступление. К исходу вторника сосредоточение не было завершено из-за воздействия на колонны беспилотников и артогня Азербайджана.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_3 РСЗО «Град» Вооруженных сил Азербайджана ведет огонь в ходе боевых действиях в Нагорном Карабахе Фото: РИА Новости

— Воздушное пространство над районом, где был потерян штурмовик, хорошо просматривается сразу из нескольких стран, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Все заинтересованные стороны уже имеют информацию объективных средств контроля от своих радаров о том, был ли воздушный бой и взлетали ли вообще самолёты. Так что истину мы так или иначе узнаем . В Сирии после сбития Турцией Су-24М в тот же день российские военные провели брифинг и предъявили записи с радиолокаторов. Заявления же Армении пока ничем не подтверждены.

Министерство обороны Азербайджана заявило о том, что разведка зафиксировала переброску к Нагорному Карабаху С-300, снятых с боевого дежурства под Ереваном. Военное ведомство пообещало уничтожить зенитную ракетную систему в случае её появления в зоне конфликта.

По данным армянской стороны, артиллерийский огонь по позициям Нагорного Карабаха не затихал всю ночь с понедельника на вторник — Азербайджан перешёл к массовому использованию против НКР тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А и 300-мм реактивных установок залпового огня «Смерч».

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_4 Армянские солдаты едут к линии фронта Фото: Defence Ministry of Armenia/Handout via REUTERS

Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опубликовал заявление о том, что действия Азербайджана не оставляют иного выхода, кроме как перейти к применению ударных систем большой дальности и разрушительной мощи.

Стороны продолжают выкладывать видеокадры с поражением техники и погибшими противниками. Военные Азербайджана в основном демонстрирует кадры, снятые с беспилотников. Нагорный Карабах распространяет записи уничтожения бронетехники, сделанные с передовых позиций.

Не идут на контакт

Ни одна из воюющих сторон пока не выступила с предложением возобновить мирный диалог. Более того, президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 сентября в эфире программы «60 минут» заявил: «переговоров с Ереваном с учетом нынешней позиции руководства Армении быть не может».

Он также опроверг заявления армянских властей об участии турецких и/или сирийских наемников в операции в НКР. «Турция поддерживает нас только морально», — подчеркнул Алиев.

Выступивший вслед за ним премьер-министр Армении Никол Пашинян был еще более категоричен и заявил, что «есть угроза существованию армянского народа». Политик также подчеркнул, что сбитый Су-25 армянских ВВС — свершившийся факт.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_7 Горящий танк ВС Азербайджана Фото: REUTERS

Сразу после выступления Пашиняна стало известно, что 29 сентября по инициативе армянской стороны прошли очередные, уже вторые за три дня переговоры с президентом России Владимиром Путиным . В ходе разговора была «акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня в Карабахе». Российский лидер выразил «серьезную озабоченность» в связи с боевыми действиями в регионе, сообщается на сайте Кремля.

29 сентября в МИД РФ для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе были приглашены послы Армении и Азербайджана. Армянский диппредставитель Вардан Тогонян заявил, что «Ереван пока не обращался в ОДКБ, но тема обсуждается на фоне сообщений о том, турецкий F-16 сбил армянский Cу-25».

Без внешнего давления со стороны третьих стран, в основном, России и других сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Франции и США, конфликт может затянуться на долгое время, отметил в беседе с «Известиями» политолог, эксперт Валдайского клуба Фархад Мамедов.

— На длительность конфликта будет влиять международное внимание, сейчас оно повышенное, возможно будет оказано давление на стороны конфликта с тем, чтобы его прекратить. Но в обеих странах наблюдается общественный запрос на решение этого конфликта именно военным путем. Потому ждать скорых решений от политического руководства не стоит, — считает эксперт.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_6 Момент уничтожения армянской бронетехники с азербайджанского БПЛА Фото: Defence Ministry of Azerbaijan/Handout via REUTERS

Он признал: предпосылкой для мира может стать аннулирование Бишкекских договоренностей 1994 года и заключение нового перемирия. В 2016 году это сделать не удалось. Но в этот раз, считает политолог, уже изменена линия фронта, пройдены все красные черты, так что возможно подписание нового перемирия, но с точным графиком реализации мер.

По словам турецкого политолога Керима Хаса, за минувший год не было практически ни месяца, когда бы Анкара не участвовала в каком-либо конфликте : в октябре 2019 года началась кампания «Источник мира» на севере Сирии, в ноябре — противостояние с Грецией по поводу Кипра, в декабре — ливийский фронт, в январе и феврале — противостояние с Россией и Дамаском в Идлибе, затем столкновения с Египтом в Ливии, следом операция в Ираке.

— Текущий конфликт в Нагорном Карабахе — продолжение политики Эрдогана, когда внешнее обострение используется для консолидации обществ а. Неделю назад прошли громкие аресты 82 прокурдских активистов, в том числе депутатов из Народной демократической партии (НДР). Это резонансное событие, однако обострение в Карабахе его затмило: все четыре ведущие партии парламента, включая правящую «Партию справедливости и развития» выпустили общее заявление, осуждающее действия Армении. Панисламская риторика Эрдогана работает: большая часть населения решительно настроена поддержать Баку, — пояснил «Известиям» эксперт.

Накрыло войной: что и кто обостряет конфликт в Нагорном Карабахе_8 Сбитый вертолет Ми-24 ВВС Азербайджана Фото: REUTERS

Между тем в Турции уже вторую неделю продолжается падение национальной валюты, 29 сентября лира достигла исторического минимума, снизившись до 7,85 по отношению к доллару. Центральный Банк страны впервые с 2018 года поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 10,25% годовых.