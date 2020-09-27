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Осеннее обострение: в Карабахе начались боевые действия

Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и военной эскалации длящегося уже десятилетия конфликта
Фото: Министерство обороны Армении
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Осеннее обострение: в Карабахе начались боевые действия
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2020-09-27 10:54:33
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Новая волна конфликта началась рано утром 27 сентября в Карабахе, в районе так называемой линии соприкосновения в районе границы между Азербайджаном и Арменией. Стороны обвинили друг друга в начале боевых действий, по последним данным, есть погибшие и раненые. Из-за событий в регионе правительство Армении ввело в республике военное положение и объявило всеобщую мобилизацию.

Что случилось в Нагорном Карабахе?

По данным пресс-службы азербайджанского Минобороны, армянские вооруженные силы подвергли населенные пункты обстрелам из минометов и крупнокалиберного оружия.

«Среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон», — сообщили в военном ведомстве, добавив, что передовые подразделения азербайджанской армии принимают ответные меры.

Осеннее обострение
Артиллерия вооруженных сил Азербайджана

Артиллерия вооруженных сил Азербайджана

Фото: Министерство Обороны Азербайджана
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В свою очередь пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил об обстреле со стороны Азербайджана приграничных населенных пунктов и столицы НКР — Степанакерта. «Под прицелом все гражданские объекты. Обстрел ведется из систем „Град“», — сказал Погосян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян также обвинил Азербайджан в атаке. «Противник начал нападение на Арцах. Армия обороны успешно противостоит нападению. Ситуация находится в состоянии оперативного развития», — отметил Пашинян.

Что заявляют стороны о своих потерях и потерях противника

Армянская сторона утверждает, что сбила два вертолета и три беспилотника ВС Азербайджана. «Сегодня противник начал ракетную и воздушную атаку на Арцах. Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотника противника. Бои продолжаются», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. В Нагорном Карабахе также сообщили о двух погибших в Мартунинском районе — это женщина и ребенок, а также еще двух пострадавших.

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В азербайджанском военном ведомстве сообщили, что армия контролирует оперативную ситуацию. «При взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули-Джебраильском направлениях фронта, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении», — отметили в Минобороны.

В Ереване тем временем сообщили, что атаки Вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям линии соприкосновения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом отбиты. «Противник понес потери в живой силе и технике. Уничтожено три азербайджанских танка», — заявила пресс-секретарь Минобороны Армении. Минобороны Азербайджана, однако, опровергло информацию армянской стороны об уничтожении беспилотников и другой боевой техники ВС Азербайджана.

Осеннее обострение
Уничтожение азрбайджанских танков вооруженными силами Армении

Уничтожение азрбайджанских танков вооруженными силами Армении

Фото: Министерство обороны Армении
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В Баку со своей стороны информировали, что в Карабахе сбит боевой вертолет Военно-воздушных сил Азербайджана, члены экипажа живы. При этом отмечается, что командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию. «Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана. Уже уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов OSA подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении.

В свою очередь в пресс-службе Минобороны непризнанной республики сообщили об уничтожении, «по подтвержденным данным», двух вертолетов, 14 беспилотников и бронетехники ВС Азербайджана, сообщает «Интерфакс». «Противник предпринимает атаки по различным направлениям линии соприкосновения с использованием военной авиации, беспилотников, бронетехники и артиллерии. Подразделения Армии обороны Карабаха успешно отражают атаки», — утверждают в ведомстве.

Власти НКР ввели военное положение. По информации армянских новостных каналов, об этом в Степанакерте заявил глава непризнанной республики Араик Арутюнян, передает ТАСС. «Мы начали мобилизацию всех граждан с 18 лет. В стране объявляется военное положение», — отметил Арутюнян.

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В чем стороны обвиняют друг друга

Минобороны Армении считает, что заявления Азербайджана о начале контрнаступления могут указывать на «заранее спланированные действия». «Любой военный, имеющий элементарные знания, засвидетельствует, что планирование контрнаступательной операции длится неделями. Спустя минуты после официального сообщения об эскалации азербайджанские и турецкие СМИ вели репортажи с передовой, что свидетельствует, что провокация Азербайджана была заранее спланирована», — написала пресс-секретарь ведомства в Facebook.

В армянском МИД осудили агрессию военно-политического руководства Азербайджана в отношении Республики Арцах (Карабаха — ред.). Ереван будет «предпринимать решительные действия с применением всего потенциала, чтобы обеспечить безопасность» Карабаха и «дать соразмерный политический и военный ответ».

Осеннее обострение
Военнослужащий вооруженных сил Армении на боевом дежурстве

Военнослужащий вооруженных сил Армении на боевом дежурстве

Фото: Министерство обороны Армении

Армянская сторона проинформировала ОБСЕ о ситуации в Нагорном Карабахе и находится на связи с Минской группой ОБСЕ. Эта структура была создана в 1992 году для мирного урегулирования карабахского конфликта. Сопредседателями Минской группы являются США, Россия и Франция.

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В Баку же возложили ответственность за обострение на линии соприкосновения на Ереван. «Азербайджан неоднократно информировал мировую общественность о том, что Армения готовится к новому акту агрессии и войне против Азербайджана. Вся вина за текущую ситуацию и последующие процессы лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в заявлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.

Как в мире отреагировали на обострение

Пока на боевые действия на границе Азербайджана и Армении отреагировали только Москва и Анкара. В российском МИДе призвали стороны конфликта «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации». Как заявил в воскресенье официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, Анкара в карабахском конфликте поддерживает Баку и осуждает последние действия Армении.

На сайте Минской группы ОБСЕ по состоянию на 10.30 мск 27 сентября каких-либо сообщений, касающихся нынешнего обострения конфликта, не было. Официальные представители государств-сопредседателей группы к этому часу также с какими-то заявлениями по событиям в Нагорном Карабахе не выступали.

Справка «Известий»

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Предыдущие столкновения на армяно-азербайджанской границе продолжались несколько недель в июле в Товузском и Тавушском районах, находящихся в нескольких сотнях километров от Нагорного Карабаха. В Баку говорили, что затем конфликт распространился на на линию соприкосновения в Карабахе, однако в Ереване сообщали только о перестрелках на северном участке границы, в сотнях километров от Карабаха и у Нахичеванской АР.

По информации Баку, в результате конфликта на границе погибли 12 азербайджанских военных, включая генерала. Армянская сторона заявила о гибели шести военных, а также о ранении девяти военных и одного мирного жителя.

Азербайджан и Армения возложили ответственность за произошедшее друг на друга. Некоторые зарубежные государства призвали стороны к диалогу, а Россия заявила о готовности выступить посредником для стабилизации ситуации.

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