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Премьер Армении заявил о начале атаки Азербайджана в направлении Карабаха

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. Об этом премьер написал на своей странице в Facebook.

По его словам, противник начал нападение на Арцах. На данный момент, армия обороны успешно противостоит нападению. Также Пашинян отметил, что ситуация находится в состоянии оперативного развития.

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Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Со своей стороны Минобороны Азербайджана утверждает, что Вооруженные силы Армении утром в воскресенье подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии и населенные пункты вдоль всей линии фронта, гражданской инфраструктуре нанесен серьезный урон.

Отношения Баку и Еревана обострились, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, призвав их к деэскалации конфликта.

В Кремле тоже призвали обе стороны к сдержанности и незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня.

Кроме того, сам Пашинян заявил, что силового решения конфликта не существует и нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.

В феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом.

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