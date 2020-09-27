Прямой эфир

Пресс-секретарь президента Карабаха заявил об обстреле Степанакерта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в Facebook заявил, что артобстрелу подверглась столица республики — Степанакерт.

По его словам, огонь также ведется по мирные населенным пунктам. Он также призвал население укрыться. Ответ на обстрелы, по словам Погосяна, будет соразмерным.

Кавказский узел: кто станет новым президентом Нагорного Карабаха
Почему республику называют очагом контрреволюции

Ранее 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран.

Отношения Баку и Еревана обострились, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, призвав их к деэскалации конфликта.

В Кремле тоже призвали обе стороны к сдержанности и незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня.

Кроме того, сам Пашинян заявил, что силового решения конфликта не существует и нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.

В феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020