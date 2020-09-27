Пресс-секретарь президента Карабаха заявил об обстреле Степанакерта

Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян в Facebook заявил, что артобстрелу подверглась столица республики — Степанакерт.

По его словам, огонь также ведется по мирные населенным пунктам. Он также призвал население укрыться. Ответ на обстрелы, по словам Погосяна, будет соразмерным.

Ранее 27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о масштабных обстрелах населенных пунктов со стороны Армении вдоль границы двух стран.

Отношения Баку и Еревана обострились, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, призвав их к деэскалации конфликта.

В Кремле тоже призвали обе стороны к сдержанности и незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня.

Кроме того, сам Пашинян заявил, что силового решения конфликта не существует и нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.

В феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом.