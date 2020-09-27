Минобороны Армении сообщило о трех подбитых танках Азербайджана

В ходе боев в Нагорном Карабахе армянской стороной были подбиты три танка азербайджанских ВС. Об этом в воскресенье, 27 сентября, сообщила пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

«Как отметил командующий армией обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика. — Ред.) генерал-майор Джалал Арутюнян, азербайджанские войска в 07:10 (06:10 мск) перешли в наступление по всей протяженности линии соприкосновения. Азербайджанские войска на нескольких направлениях были отброшены назад. Противник понес человеческие и материальные потери. В частности, три танка. Бои продолжаются», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее, в воскресенье, сообщалось о двух сбитых Ереваном вертолетах и трех беспилотниках Азербайджана в Карабахе.

В этот же день пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских.