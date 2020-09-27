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Минобороны Армении заявило о двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках Азербайджана

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Армянские силы сбили два вертолета и три беспилотника ВС Азербайджана в Карабахе. Об этом в воскресенье, 27 сентября, заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

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«Арцах (самоназвание Карабаха. - Ред.) подвергся воздушным и ракетным атакам… Армянская сторона сбила два вертолета и три беспилотных летательных аппарата противника. Бои продолжаются», - написала представитель военного ведомства в Facebook.

Ранее в воскресенье пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян сообщил, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, по его информации, есть погибшие среди гражданских. Армянская сторона эти сведения пока официально не комментировала.

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