Ереван проинформировал ОБСЕ о ситуации в Нагорном Карабахе

Министр обороны Армении Давид Тоноян проинформировал представителя ОБСЕ о ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила утром в воскресенье, 27 сентября, пресс-служба минобороны Армении.

«Тоноян провел телефонный разговор с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком», — цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства. По словам Тонояна, Азербайджан начал «очередную провокацию».

Ранее в воскресенье Азербайджан заявил, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия, есть убитые и раненые среди населения.

Передовые подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры с целью пресечения этой провокации противника, отметили в Баку.

Ситуация в регионе обострилась, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

В феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом.