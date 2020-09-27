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Азербайджан перешел к контрнаступлению в Нагорном Карабахе

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В целях пресечения боевой активности армии Армении в Нагорном Карабахе командование Азербайджанских вооруженных сил приняло решение начать контрнаступательную операцию по всему фронту. Об этом сообщили 27 сентября на сайте Минобороны Азербайджана.

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«Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их», — говорится на сайте ведомства.

По данным минобороны Азербайджана, уже уничтожены 12 единиц зенитно-ракетных комплексов «OSA» подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении.

При этом боевой вертолет ВВС республики был сбит в Тертерском направлении, экипаж жив.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении вооруженных сил Азербайджана на Нагорный Карабах.

В Азербайджане ответили, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелам населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия, есть убитые и раненые среди населения.

В феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом.

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