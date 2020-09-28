Противостояние: что известно о боевом потенциале ВС Армении и Азербайджана

Утром 27 сентября резко обострилось военное противостояние на границе Азербайджана и Нагорного Карабаха. В отличие от Апрельской войны 2016 года, боевые действия ведутся практически на всём протяжении линии соприкосновения. В сеть уже попали кадры уничтожения более 10 единиц военной техники азербайджанской армии и армянских средств противовоздушной обороны и бронетехники. Подробнее о военном потенциале конфликтующих сторон – в материале «Известий».

Прежде всего, следует отметить, что численность личного состава ВС Азербайджана и армянских сил (ВС Армении и Армии обороны Нагорного Карабаха) отличается не столь сильно: около 80 тыс. против 65 тыс. соответственно. Проходящая в НКР мобилизация позволит в кратчайшие сроки (не более дня) привлечь ещё до 10 тыс. штыков . Также надо учитывать, что небольшую часть ВС Азербайджана составляет военно-морской флот, который к азербайджано-карабахскому конфликту отношения не имеет. Что касается тяжелых вооружений и военной техники, то здесь ситуация разная в зависимости от категорий оружия.

Сухопутные войска

Если речь идёт о бронетехнике, то Азербайджан с начала 2010-х осуществил определённый качественный скачок, в основном за счёт закупок в России . Так, на вооружении азербайджанской армии имеется 119 боевых машин пехоты БМП-3, а также 186 БМП-2 и, вероятно, 21 БМП-1. Армянские силы могут противопоставить этому до 300 БМП-1 и БМП-2 в неизвестном соотношении. Похожая ситуация и с танками – на вооружении ВС Азербайджана состоит около 400 танков Т-72 и ещё 100 современных Т-90С, а у армянских сил насчитывается до 400 Т-72.

Противостояние Танк Т-90 Фото: РИА Новости/Минобороны Азербайджана

Что касается бронетранспортёров, то здесь у Азербайджана есть заметное численное преимущество . На балансе числятся 259 устаревших БТР-70 (часть может находиться на хранении), 230 новых БТР-82А, 103 БТР-80 и 196 МТ-ЛБ. У армянских войск имеется 92 БТР-70, 114 БТР-80 и до 200 МТ-ЛБ. По бронеавтомобилям Азербайджан также впереди. В последние годы были приобретены, по разным данным, от 380 до 480 единиц техники, включая турецкие Cobra, российские Scorpion B, израильские SandCat, а также южноафриканские Matador и Marauder MRAPs, собранные по лицензии на азербайджанских предприятиях. Армянские войска при этом полагаются в основном на советские автомобили и на пикапы производства Toyota.

Если сравнивать возможности бронетехники в целом, то критического численного перевеса у сторон не наблюдается, однако Азербайджан достиг определённого качественного преимущества. Более того, обе стороны имеют большое количество переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), что значительно сужает возможности открытого применения бронетехники.

Наибольшего перевеса над Арменией Азербайджан достиг в количестве артиллерии, особенно самоходной и реактивной . Азербайджанская армия имеет на вооружении следующие самоходные артиллерийские установки (САУ): 46 122-мм САУ «Гвоздика», 45 152-мм САУ «Акация», 25 120-мм САУ «Нона-С», 12 203-мм САУ «Пион», 18 152-мм САУ «Мста-С», 18 120-мм САУ «Вена», 36 152-мм САУ Dana (модернизированы в Чехии), 5 израильских 120-мм самоходных миномётов ATMOS. Что касается буксируемых орудий, то числятся 24 152-мм орудия Д-20, до 42 152-мм «Гиацинтов-Б», 225 122-мм Д-30, 36 130-мм М-46 и 72 100-мм противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Количество 120-мм и 82-мм миномётов достигает 400 единиц.

Что касается реактивных систем залпового огня (РСЗО), то в ВС Азербайджана числятся 44 122-мм РСЗО «Град», 30 122-м РСЗО RM-70, 30 турецких 107-мм РСЗО T-107, 40 122-мм турецких РСЗО T-122, 21 турецкая 302-мм РСЗО T-300 Kasirga, 30 300-мм РСЗО «Смерч», 24 реактивных огнемёта ТОС-1А «Солнцепёк», 10 128-мм хорватских РСЗО RAK-12, 18 израильских мультикалиберных РСЗО Lynx и 10 301-мм белорусских РСЗО «Полонез».

Противостояние Реактивная система залпового огня «Полонез» Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Армении может выставить на бой суммарно до 62 122-мм САУ «Гвоздика» и 152-мм САУ «Акация». Что касается буксируемых орудий, то числятся 34 152-мм орудия Д-20, 26 152-мм «Гиацинтов-Б», 85 122-мм Д-30, 2 152-мм орудия Д-1, некоторое количество 130-мм М-46 и 40 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Количество 120-мм миномётов составляет около 80 единиц. Ещё около 300 единиц ствольной артиллерии перечисленных выше типов находится в составе АО НКР, однако их точное соотношение неизвестно.

В распоряжении ВС Армении распоряжении имеется до 60 122-мм РСЗО «Град», не менее 8 300-мм РСЗО «Смерч» и 4 китайских 273-мм РСЗО WM-80 – 4. Около 24 «Градов» находятся в составе АО НКР.

Из приведённых цифр видно, что Азербайджан имеет большую по численности и мобильности артиллерию . В этом есть определённая логика, учитывая, что именно перед Баку стоит задача по взламыванию глубокоэшелонированной обороны противника. При этом наличие большого количества тяжелых РСЗО (калибром 300-мм) позволяет угрожать площадным целям в глубине территории противника.

Армения имеет значительный перевес в оперативно-тактических ракетных комплексах (ОТРК) . Страна обладает бригадным комплектом ОТРК «Искандер-Э» (не менее 8 пусковых установок, каждая из которых несёт две ракеты), способных с высочайшей точностью поражать объекты практически на всей территории Азербайджана (максимальная дальность полёта ракеты составляет примерно 300 км). Кроме того, в распоряжении ВС Армении находятся 8 устаревших ракетных комплексов Р-17 «Эльбрус» (максимальная дальность соответствует «Искандеру», но точность низкая) и не менее 4 ОТРК «Точка-У» (максимальная дальность пуска 120 км).

Противостояние Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников

У Азербайджана в этой категории имеется только 3 ОТРК «Точка-У» и 4 израильских ОТРК Lora, достаточно близких по характеристикам к «Искандеру».

Подобный расклад позволяет Армении постоянно угрожать ключевым военным и гражданским инфраструктурным (включая нефтегазовые) объектам противника, в том числе сдерживая применение Азербайджаном тяжелых РСЗО по целям на территории Армении.

Военно-воздушные силы и ПВО

Что касается военно-воздушных сил, то здесь есть однозначный численный перевес Азербайджана – до 40 штурмовиков Су-25, 15 истребителей МиГ-29, до 26 штурмовых вертолётов Ми-24, 24 приобретённых в России ударных вертолёта Ми-35М, до 77 военно-транспортных Ми-8/17 и 6 Ка-27/32. У армянской стороны имеется 14 штурмовиков Су-25, 4 многофункциональных истребителя Су-30СМ, 12 военно-транспортных вертолётов Ми-8 и 12 штурмовых вертолётов Ми-24.

На первый взгляд вырисовывается серьёзное преимущество Азербайджана, но на деле его реализовать практически невозможно – обе стороны обладают мощными системами ПВО, не позволяющими масштабно использовать авиацию. В итоге эта часть вооружённых сил остаётся в заметной степени невостребованной, что демонстрирует быстрая потеря азербайджанских вертолётов и отказ от их применения, что в апреле 2016 года, что сегодня.

Противостояние Многофункциональный истребитель Су-30СМ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Основу сил ПВО Азербайджана составляют 2 дивизиона российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) большой дальности С-300ПМУ-2, дивизион израильских ЗРК Barak-8, 4 дивизиона модернизированных в Белоруссии ЗРК средней дальности «Бук-МБ» и множество других систем малого радиуса действия («Оса» в различных модификациях, переносные зенитные ракетные комплексы и т.п.).

Армения этому может противопоставить не менее 3-х дивизионов ЗРК С-300ПТ-1 и 2-х С-300ПС (более старые модификации «трёхсотки», нежели у Азербайджана), зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия Тор-М2КМ, в 2019 году поставленные из России, ЗРК «Куб» в некотором количестве, всё те же «Осы», переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла-С» и «Верба» и др.

Сравнивать средства ПВО друг с другом смысла нет – однозначно в обоих случаях их достаточно для блокирования ВВС противника.

Беспилотная авиация

Во всех последних военных конфликтах беспилотная авиация играет очень важную роль. Азербайджано-карабахский конфликт не исключение . Более того, именно здесь в 2016 году произошло первое столкновение регулярных армий, применяющих современные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Азербайджан достаточно давно сделал ставку на закупку израильских БПЛА, причём практически всех доступных классов и типов. Так, Баку сегодня имеет на вооружении даже крупные БПЛА MALE-класса (средней высоты и большой продолжительности полёта), такие как Hermes-900 и Heron. Также акцент был сделан на закупку барражирующих боеприпасов («дронов-камикадзе»), таких как Orbiter-1K, SkyStriker, Harop.

Армения дроны не закупает, но производит самостоятельно . В этом году на вооружении появилось даже два типа барражирующих боеприпасов, а разведывательные БПЛА X-55M успешно применялись и в 2016 году. Конечно, эти аппараты уступают по характеристикам израильским, но они находятся в массовом серийном производстве и стоят намного дешевле, позволяя более бедной Армении иметь их в достатке.

Отметим, что опыт массированного применения дронов показывает, что полностью от них защититься с помощью ПВО невозможно – необходимо симметрично отвечать на их применение. Пока армянской стороне это делать удаётся, хоть и находясь в позиции догоняющей стороны.

Хрупкое равновесие

Сравнительный анализ (см. таблицу) показывает, что у Азербайджана имеется незначительный перевес в большинстве категорий вооружений, кроме баллистических ракет, в которых перевес за Арменией, и РСЗО, в которых перевес за Азербайджаном .

Общие силы сторон по категориям Страна Личны состав Танки БМП БТР Ствольная артиллеия РСЗО ОТКР Боевые самолеты Боевые вертолеты Армения и НКР 65 000 400 ок. 300 ок. 400 до 600 более 100 более 20 18 12 Азербайджан 80 000 более 500 386 до 800 более 800 257 7 55 50

Тех сил, которыми располагает Азербайджан, недостаточно для организации прорыва на коротком Карабахском фронте, в том случае, если армянские силы будут оборонятся грамотно. Более того, истощение сил, которое может начаться после нескольких дней позиционного наступления способно привести к эффективным армянским контратакам. Ограничивает Азербайджан и невозможность полномасштабного наступления на армяно-азербайджанской границе из-за сдерживающего фактора ОДКБ.