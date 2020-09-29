Помпео призвал все стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Грецию призвал все стороны конфликта в Нагорном Карабахе к прекращению огня, сообщает во вторник, 29 сентября, Reuters.

«Обеим сторонам необходимо прекратить насилие и работать с сопредседателями минской группы, а также как можно скорее вернуться к предметным переговорам», — приводит агентство слова Помпео.

Ранее во вторник президент Азербайджана Ильхам Халиев сообщил, что с начала столкновений в Нагорном Карабахе погибли 10 мирных граждан Азербайджана.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения.

Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской Республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

Баку сообщил о нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. При этом в Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.

По данным Армении, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Анкаре отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных. Однако турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил поддержку своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву. Он также заявил, что пришло время «покончить с оккупацией Арменией азербайджанских земель».

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.