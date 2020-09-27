Эрдоган выразил поддержку Алиеву в конфликте в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение конфликта с Арменией на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье, 27 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

«Эрдоган в воскресенье позвонил Алиеву и выразил соболезнования президенту и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих в результате военной провокации Армении на линии соприкосновения. Эрдоган также подчеркнул, что Турция (. . .) с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В свою очередь Алиев высоко оценил неизменную поддержку президента Турции в армяно-азербайджанском конфликте и проинформировал Эрдогана о событиях на линии фронта. По словам азербайджанского лидера, действия Армении являются спланированной провокацией, к которой Ереван готовился долгое время.

«Главы двух государств выразили уверенность в успешном развитии и впредь взаимоотношений между дружественным и братским Азербайджаном и Турцией», — добавили в пресс-службе.

Также в этот же день состоялся телефонный разговор министров обороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Хулуси Акара.

«Мы будем стоять до конца рядом с нашими азербайджанскими турками в борьбе за защиту их территориальной целостности», — цитирует Акара турецкий канал TRT.

Ранее в воскресенье в целях пресечения боевой активности армии Армении в Нагорном Карабахе командование Азербайджанских вооруженных сил решило начать контрнаступательную операцию по всему фронту.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Вооруженных сил Азербайджана на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.