Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Минске снизили скорость мобильного интернета
Мир
Турция призвала Армению «прекратить агрессию» в отношении Азербайджана
Общество
Глава РАН призвал усилить ответственность за несоблюдение ограничений по COVID-19
Мир
Ереван опроверг информацию Баку о захвате шести населенных пунктов в НКР
Мир
В отношении Порошенко возбуждено уголовное дело

Эрдоган выразил поддержку Алиеву в конфликте в Нагорном Карабахе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил обострение конфликта с Арменией на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом в воскресенье, 27 сентября, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

Осеннее обострение: в Карабахе начались боевые действия
Ереван и Баку обвиняют друг друга в провокациях и военной эскалации длящегося уже десятилетия конфликта

«Эрдоган в воскресенье позвонил Алиеву и выразил соболезнования президенту и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих в результате военной провокации Армении на линии соприкосновения. Эрдоган также подчеркнул, что Турция (. . .) с Азербайджаном», — говорится в сообщении.

В свою очередь Алиев высоко оценил неизменную поддержку президента Турции в армяно-азербайджанском конфликте и проинформировал Эрдогана о событиях на линии фронта. По словам азербайджанского лидера, действия Армении являются спланированной провокацией, к которой Ереван готовился долгое время.

«Главы двух государств выразили уверенность в успешном развитии и впредь взаимоотношений между дружественным и братским Азербайджаном и Турцией», — добавили в пресс-службе.

Также в этот же день состоялся телефонный разговор министров обороны Азербайджана и Турции Закира Гасанова и Хулуси Акара.

«Мы будем стоять до конца рядом с нашими азербайджанскими турками в борьбе за защиту их территориальной целостности», — цитирует Акара турецкий канал TRT.

Ранее в воскресенье в целях пресечения боевой активности армии Армении в Нагорном Карабахе командование Азербайджанских вооруженных сил решило начать контрнаступательную операцию по всему фронту.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о нападении Вооруженных сил Азербайджана на Нагорный Карабах.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. По его информации, есть погибшие среди гражданских.

Ереван же сообщил о трех подбитых танках, двух сбитых вертолетах и трех беспилотниках противника.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020